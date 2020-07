Un día cómo hoy en 1967, Ocurrió el Terremoto de Caracas que dejó la ciudad en ruinas

El 29 de Julio de 1967 la ciudad de Caracas fue azotada por un terremoto de magnitud 6.5 grados. En ese suceso hubo 283 muertos y más de 2000 heridos.

Destrucción y devastación

Quedaron en Ruinas varios edificios, entre ellos construcciones de hasta doce pisos de altura.

Respuesta gubernamental

Siendo años regidos por la democracia, la actuación de las autoridades fue inmediata, los equipos de protección civil y bomberos del otrora Distrito Federal, actuaron de inmediato rescatando a todo el que aun quedaba atrapado con vida en los escombros.

Eventos telúricos Cíclicos

En Venezuela, un país atravesado por varias fallas, han ocurrido terremotos en varias épocas, resaltando por su nivel de destrucción y cantidad de fallecidos, los siguientes:

Terremoto de Venezuela de 1812

Terremoto de Cariaco de 1997

Terremoto de Venezuela de 2009

Terremoto de Sucre de 2010 (Venezuela)

Terremoto de Venezuela de 2018 Entre ellos el peor fue el de Caracas en 1812, por la cantidad de muertos y heridos y su magnitud de entre 7.7 y 8 grados, aunque el 21 de octubre de 1766 ocurrió uno de 7.9 a 8.3 grados siendo el de mayor magnitud en el territorio venezolano. Fuente. Wikipedia, Funvisis