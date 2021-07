En España, un enfermero le pidió llevar mascarilla a un hombre y este le ha sacado un ojo.

¿Parece insólito? Tanto la actitud agresiva, sádica y salvaje del agresor cómo la pasiva y macilenta del resto de los pasajeros que solo se limitaron a ver cómo el enfermero era agredido de forma tan brutal, solo alguno que ha grabado el hecho y que ha servido para intentar ubicar al sujeto que huyó del sitio diciendo: «Espero que te mueras».

La víctima, al ver que uno de los usuarios no llevaba mascarilla, le recrimina su comportamiento. Tras una discusión el joven golpea al sanitario a la altura del ojo con un objeto punzante y lo deja noqueado mientras sale al andén de la Línea 1 de la estación Alto del Arenal.

Se busca al sádico agresor.

La policía ha pedido colaboración ciudadana para encontrar al agresor, que se fue deséandole la muerte a la víctima: «Que te quede claro, ojalá te mueras, gilipollas». El hombre tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre pero, según El Mundo, no pudieron hacer nada por salvarle el ojo.

En España, Un enfermero le pidió llevar mascarilla a un hombre y este le ha sacado un ojo, VIDEO was last modified: by

En: Insólito