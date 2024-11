Un estudio de la OMS enumera los principales patógenos endémicos para los que se necesitan urgentemente nuevas vacunas

Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado hoy en eBioMedicine identifica 17 patógenos que causan enfermedades con regularidad en las comunidades como prioridades principales para el desarrollo de nuevas vacunas. El estudio de la OMS es el primer esfuerzo mundial para priorizar sistemáticamente los patógenos endémicos en función de criterios que incluyen la carga de enfermedad regional, el riesgo de resistencia a los antimicrobianos y el impacto socioeconómico.

El estudio reconfirma las prioridades de larga data en materia de investigación y desarrollo (I+D) de vacunas, incluidas las del VIH, la malaria y la tuberculosis, tres enfermedades que en conjunto se cobran casi 2,5 millones de vidas cada año.

El estudio también identifica patógenos como el estreptococo del grupo A y la Klebsiella pneumoniae como principales prioridades de control de enfermedades en todas las regiones, destacando la urgencia de desarrollar nuevas vacunas para patógenos cada vez más resistentes a los antimicrobianos.

“Con demasiada frecuencia, las decisiones mundiales sobre nuevas vacunas se han basado únicamente en el rendimiento de la inversión, en lugar de en el número de vidas que podrían salvarse en las comunidades más vulnerables”, dijo la Dra. Kate O’Brien, Directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS. “Este estudio utiliza una amplia experiencia y datos regionales para evaluar las vacunas que no solo reducirían significativamente las enfermedades que hoy afectan en gran medida a las comunidades, sino que también reducirían los costos médicos que enfrentan las familias y los sistemas de salud”.

La OMS pidió a expertos internacionales y regionales que identificaran los factores que consideran más importantes a la hora de decidir qué vacunas introducir y utilizar. El análisis de esas preferencias, combinado con los datos regionales de cada patógeno, dio como resultado los 10 patógenos prioritarios para cada región de la OMS. Las listas regionales se consolidaron luego para formar la lista mundial, que dio como resultado 17 patógenos endémicos prioritarios para los que es necesario investigar, desarrollar y utilizar nuevas vacunas.

Esta nueva lista de prioridades mundiales de la OMS sobre patógenos endémicos para la I+D de vacunas respalda el objetivo de la Agenda de Inmunización 2030 de garantizar que todas las personas, en todas las regiones, puedan beneficiarse de vacunas que las protejan de enfermedades graves. La lista proporciona una base de evidencia equitativa y transparente para establecer agendas regionales y mundiales para la I+D y la fabricación de nuevas vacunas, y tiene por objeto dar a los académicos, los financiadores, los fabricantes y los países una dirección clara sobre dónde la I+D de vacunas podría tener el mayor impacto.

Este ejercicio de priorización global de patógenos endémicos complementa elPlan de I+D de la OMS para epidemias , que identificó patógenos prioritarios que podrían causar futuras epidemias o pandemias, como la COVID-19 o el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Las conclusiones de este nuevo informe sobre patógenos endémicos forman parte del trabajo de la OMS para identificar y apoyar las prioridades y necesidades de investigación de los programas de inmunización en los países de ingresos bajos y medios, informar la agenda mundial de I+D de vacunas y avanzar estratégicamente en el desarrollo y la adopción de vacunas prioritarias, en particular contra los patógenos que causan la mayor carga de salud pública y el mayor impacto socioeconómico.

Lista de patógenos endémicos prioritarios de la OMS

Las vacunas contra estos patógenos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo.

Patógenos para los que se necesita investigación de vacunas

Estreptococo del grupo A

Virus de la hepatitis C

VIH-1

Klebsiella pneumoniae

Patógenos contra los que es necesario seguir desarrollando vacunas

Citomegalovirus

Virus de la gripe (vacuna de amplia protección)

Especies de Leishmania

Salmonella no tifoidea

Norovirus

Plasmodium falciparum (malaria)

Especies de Shigella

Estafilococo áureo

Patógenos para los cuales las vacunas están cerca de ser aprobadas por las autoridades regulatorias, recomendadas por políticas o introducidas

Virus del dengue

Estreptococo del grupo B

E. coli patógena extraintestinal

Micobacteria tuberculosis

Virus respiratorio sincitial (VSR)

Un estudio de la OMS enumera los principales patógenos endémicos para los que se necesitan urgentemente nuevas vacunas was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí