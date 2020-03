En medio de la que puede ser la peor pandemia que azote al mundo en siglos, mientras escribimos estas líneas el coronavirus covid-19 cobra nuevas víctimas en más de 100 países, mientras que la OMS se niega a hacer la declaración oficial de pandemia mundial siendo que ya ha sobrepasado en mucho los estandares establecidos por esta organización que las últimas semanas se ha comportado más cómo un partido político que cómo el recto de la salud global.

Un equipo de especialistas de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos analizó casos de China y otros países para comprender más sobre la enfermedad.

Y llegaron a la conclusión de que la mayoría de las personas que desarrollan síntomas lo hacen alrededor del quinto día en promedio.

Además, aunque es poco probable que cualquier persona que no tenga síntomas antes del día 12 luego los manifieste, aún así pueden ser portadores infecciosos.

Otras investigaciones apuntan que el período de incubación puede ser hasta de 24 días, pero eso depende de la edad del paciente, el género, el país donde se encuentre, entre otras situaciones.

Un estudio revela cuantos días tardan en aparecer los síntomas del coronavirus COVID-19 was last modified: by

En : Salud y Vida Sana