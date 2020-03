Un Estudio revela que el Coronavirus Covid-19 no fue fabricado en un laboratorio.

Un informe de caso en @NatureMedicine muestra que #COVID19 no es una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito. El informe revisa lo que se puede deducir sobre el origen del virus a partir del análisis comparativo de datos genómicos.

En el estudio se evidencia que El SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus que se sabe que infecta a los humanos; SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 pueden causar una enfermedad grave, mientras que HKU1, NL63, OC43 y 229E están asociados con síntomas leves6. Aquí revisamos lo que se puede deducir sobre el origen del SARS-CoV-2 del análisis comparativo de datos genómicos. Ofrecemos una perspectiva sobre las características notables del genoma del SARS-CoV-2 y discutimos los escenarios por los cuales podrían haber surgido.

Concluye que es improbable que el SARS-CoV-2 surgiera a través de la manipulación de laboratorio de un coronavirus similar al SARS-CoV relacionado. Como se señaló anteriormente, el RBD de SARS-CoV-2 está optimizado para unirse al ACE2 humano con una solución eficiente diferente de las predichas previamente7,11. Además, si se hubiera realizado la manipulación genética, probablemente se habría utilizado uno de los varios sistemas de genética inversa disponibles para los betacoronavirus19. Sin embargo, los datos genéticos muestran irrefutablemente que el SARS-CoV-2 no se deriva de ningún esqueleto de virus usado previamente20. En cambio, proponemos dos escenarios que pueden explicar de manera plausible el origen del SARS-CoV-2: (i) selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica; y (ii) selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica. También discutimos si la selección durante el pasaje podría haber dado lugar a SARS-CoV-2.

El estudio completo se puede leer en : https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9

