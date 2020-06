A un hombre de Wuhan le gustó tanto la cuarentena que engordó 100 kg y llegó a casi 300

Un hombre chino «acató» tan bien la cuarentena que engordó 100 kg y llegó a casi 300. Un joven de 26 años de edad nativo de Wuhan, China, ganó 100 kilos de más tras pasar cinco meses en cuarentena.

Lo que se sabe del joven es que se llama Zhou, pero no se han facilitado más detalles para guardar su privacidad.

El joven se encerró en su casa para protegerse del virus y más nunca salió. Ahora, ronda los 280 kilos, antes de la cuarentena su dieta no era la más adecuada sin embargo con el confinamiento se descontroló.

Desesperado, decidió contactar con varios profesionales a los que confesó que la última vez que salió de su domicilio fue en enero y que su situación se había vuelto insostenible desde entonces. Pero ninguno aceptó el caso.

No todos le rechazaron. Li Zhen, doctor en el Hospital Universitario Central de Wuhan, no pudo negarse tras la primera petición hecha por Zhou: «Llevo 48 horas sin poder cerrar los ojos. ¿Me puede ayudar? Es muy incómodo».

El joven fue operado y ya está fuera de peligro y trabaja en no decaer en la obesidad.

