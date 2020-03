Un incendio de gran magnitud ocurrió en la Colonia Tovar . Un incendio de gran magnitud se registra desde la tarde de este viernes, 6 de marzo, en el sector Potrero Perdido de la Colonia Tovar, municipio turístico del estado Aragua.

Según reportes, cientos de familias y comercios afectados por las llamas que comenzaron en una zona forestal de la localidad.

El reporte señala que al lugar llegaron Bomberos del estado Aragua, ambulancias de Corposalud y equipos de rescate para tratar de sofocar las llamas.

Añade que los vecinos de la Colonia Tovar pidieron ayuda en redes sociales porque debido a la magnitud del incendio, las autoridades presentes no habían podido apagarlo.

Se pudo conocer que las llamas alcanzan de 30 a 40 metros de alto, por lo que ha sido difícil el control del siniestro.

En : Noticias Nacionales