Un informe histórico traza la ruta para reorientar las economías a fin de brindar salud para todos

En el primer informe de este tipo, el Consejo de la OMS sobre la Economía de la Salud para Todos ha esbozado un nuevo y audaz camino para reorientar las economías para brindar lo que importa: la salud para todos.

El Consejo, creado por el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en noviembre de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19, y presidido por la Profesora Mariana Mazzucato, ha dedicado los últimos dos años a repensar la economía desde una perspectiva de salud para todos e impulsar con fuerza el principio de que la salud humana y planetaria debe estar en el centro de cómo diseñamos nuestros sistemas y políticas sociales, de salud y económicos.

El Consejo ha presentado una nueva narrativa audaz basada en la nueva sabiduría económica para reorientar las economías para brindar salud para todos en cuatro temas interrelacionados:

Valor: valorar y medir lo que importa a través de nuevas métricas económicas; Finanzas: cómo financiar la salud para todos como una inversión a largo plazo, no como un costo a corto plazo; Innovación: cómo promover la innovación en salud para el bien común; Capacidad: cómo fortalecer la capacidad dinámica del sector público para lograr la salud para todos.

“Hace dos años, le pedí a un equipo de los principales economistas y expertos en salud pública del mundo, todas mujeres, que crearan un cambio de paradigma. Ahora, en lugar de que la salud para todos sea vista como el servidor del crecimiento económico, tenemos una hoja de ruta para estructurar la actividad económica de una manera que nos permitirá alcanzar la meta de que todas las personas tengan acceso a los servicios esenciales de salud más rápido y con mejores resultados. ”, dijo el Dr. Tedros.

“Durante los últimos dos años, el Consejo de la OMS sobre la Economía de la Salud para Todos ha trabajado para elaborar una nueva narrativa económica, una que transforme el financiamiento de la salud de un gasto a una inversión”, dijo la presidenta del Consejo, la profesora Mariana Mazzucato. “Hemos examinado los cambios necesarios, incluida la estructura de patentes, asociaciones público-privadas y presupuestos, para diseñar una economía que ofrezca Salud para Todos. En nuestro informe final, pedimos una nueva política económica que no se trate de arreglar el mercado, sino de dar forma proactiva y colaborativa a los mercados que prioricen la salud humana y planetaria”.

Lanzado hoy junto con la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud, el informe, titulado Salud para todos: transformar las economías para lograr lo que importa (https://www.who.int/groups/who-council-on-the-economics- de salud para todos), proporciona un nuevo marco basado en los cuatro pilares anteriores, con recomendaciones específicas para cada uno de ellos, extraídos del trabajo anterior del Consejo.

Las recomendaciones clave incluyen:

Necesitamos valorar y medir las cosas que realmente importan, el florecimiento humano y planetario, en lugar de buscar el crecimiento económico y la maximización del PIB, independientemente de las consecuencias. Para lograr la salud para todos, los gobiernos deben repensar el valor y remodelar y redirigir la economía en función del bienestar social y planetario, guiados por nuevas métricas.

Se necesita una revisión fundamental de los sistemas nacionales e internacionales de financiación de la salud, de modo que el gasto en salud se trate como una inversión a largo plazo. Brindar Salud para Todos requerirá tanto más dinero como una financiación de mayor calidad.

La innovación requiere inteligencia colectiva, nunca es el fruto de una sola empresa o agencia gubernamental. Pero a menos que la innovación se rija por el bien común, muchas personas quedan excluidas de sus beneficios. Se necesita un nuevo ecosistema de innovación en salud integral que priorice el bien común.

Como ha dejado en claro la pandemia de COVID-19, la calidad y la capacidad del gobierno son importantes. Los gobiernos efectivos no son los más pequeños, sino aquellos que están bien diseñados y cuentan con los recursos adecuados, tanto financieramente como en términos de su gente e infraestructura. Reinvertir en la capacidad del gobierno es crucial para brindar Salud para Todos.

El informe también brinda sugerencias sobre lo que se puede hacer en la práctica para implementar los cambios necesarios para reorientar las medidas de valor económico, el financiamiento de la salud, la innovación y la creación de capacidad del sector público al servicio de la salud para todos. Entre estos, el informe menciona varios ejemplos, entre ellos:

La instalación del centro de tecnología mRNA en Sudáfrica: un sistema impulsado por valores que trata de obtener la innovación, el financiamiento y la capacidad correctos ex ante ;

la inversión pública de Brasil en un complejo industrial de la salud al servicio del bien común;

Los bancos regionales de desarrollo como facilitadores del cambio en el Sur Global;

The Wellbeing Economy Alliance: una alianza de varios gobiernos y más de 600 organizaciones que trabajan juntas para transformar los sistemas económicos al servicio de la vida;

Enfoques para financiar los planes de acción nacionales (PAN) sobre la resistencia a los antimicrobianos a través de la presupuestación conjunta multisectorial, dado que la mayoría de los PAN siguen sin financiación.

Las recomendaciones incluidas en el informe podrían cambiar la forma en que los países ven y financian la salud. La OMS hace un llamamiento a los responsables de la formulación de políticas, la sociedad civil y los miembros de las comunidades de la salud y la economía para que presten plena atención a las recomendaciones y las utilicen como una brújula para desarrollar nuevas políticas y estructuras económicas que puedan ayudarnos a avanzar por el camino de la salud para todos. una realidad.

NOTA DE PRENSA OMS

