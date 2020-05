Un nuevo informe sobre el covid-19, predice hasta 2 años de duración de la pandemia. De 18 meses a dos años es el tiempo de propagación que predicen los expertos hasta que el 60 % y 70 % de la población haya sido infectada por Covid-19.

Estos recomendaron a Estados Unidos que se prepare para el peor de los casos que incluye una segunda gran ola de infecciones por coronavirus en otoño e invierno. Incluso en el mejor de los casos, las personas continuarán muriendo por el virus, predijeron.

“Esto no se detendrá hasta que infecte del 60 al 70 % de la gente”, dijo a la cadena de noticias CNN, Mike Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Debido a que el Covid-19 es nuevo, nadie tiene ninguna inmunidad, dijeron los expertos. “La duración de la pandemia probablemente será de 18 a 24 meses, ya que la inmunidad colectiva se desarrolla gradualmente en la población humana”.

Además de esto, recomendaron a los funcionarios del Gobierno dejar de decirle a los ciudadanos que esto acabara pronto, y más bien prepararlos para una larga travesía.

Un nuevo informe sobre el covid-19, predice hasta 2 años de duración de la pandemia was last modified: by

En : Salud y Vida Sana