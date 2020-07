Un nuevo medicamento reduce en casi 80% el riesgo de desarrollar una forma severa de la covid-19.

Según el director general de Synairgen, Richard Marsden, podría tratarse de «un gran avance».

«Los resultados confirman nuestra convicción de que el interferón beta (…) presenta un potencial enorme como tratamiento por inhalación para restaurar la respuesta inmunitaria de los pulmones, mejorando la protección, acelerando la recuperación y combatiendo el impacto del virus SARS-CoV-2«, dijo en un comunicado Tom Wilkinson, profesor de medicina en la universidad de Southampton, que dirige el ensayo.

Un medicamento llamado SNG001 reduciría en 79% el riesgo de desarrollar una forma severa de la covid-19, según resultados preliminares publicados el lunes 20 de julio por el laboratorio británico que lo produce, Synairgen.

Este tratamiento inhalado utiliza el interferón beta, una proteína natural que participa en la respuesta del organismo contra los virus.

El estudio de la universidad de Southampton con 101 pacientes llega a la conclusión de que quienes son tratados con este medicamento tienen un 79% menos de posibilidades de desarrollar formas severas de la enfermedad que los que recibieron un placebo. Estas formas severas obligan a usar respirador y pueden resultar mortales.

Los pacientes tratados con SNG001 tienen más del doble de posibilidades de curarse en relación a los que recibieron un placebo.

Tres de los pacientes (el 6%) tratados con el placebo murieron, mientras que no hubo ningún fallecido entre los que fueron tratados con SNG001.

El estudio se llevó a cabo con una muestra reducida de pacientes y no fue evaluado por un comité de lectura. Sin embargo podría revolucionar la manera como se trata el covid-19.