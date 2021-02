VIDEO: Alias «Cara Cortada» asesinó a Orlando Abreu a sangre fría, mientras el gobierno de Perú ciego, sordo y mudo

El atroz crimen ocurrió la tarde del pasado 24 de enero, según informaron autoridades, quienes además indicaron que la víctima vendía ropa en un puesto ambulante que instaló en la calle Sinchi Roca.

Este viernes se divulgó un vídeo de seguridad en el cual se observa el momento en el q es asesinado un vzlano q trabajaba en un mercado en la provincia de Trujillo, Perú. Al parecer, Orlando Abreu se había negado a pagar una “cuota” por el “puesto”. El hecho ocurrió el 26/01/2021 pic.twitter.com/U5IqKXp2JC — Sergio Novelli (@SergioNovelli) February 12, 2021

Este viernes 12 de febrero se divulgó un vídeo de seguridad en el cual se observa el momento exacto en el que el joven es asesinado. Al parecer, Orlando Abreu se negó a pagar una cuota por el puesto que ocupaba en la intersección de las calles José Gálvez y Sinchi Roca.

En el video se refleja como el agresor se le acercó y empezaron a discutir. Posteriormente, extrajo un arma de fuego y disparó hasta cuatro balazos contra la víctima ante la sorpresa de los transeúntes.

Venezolano Orlando Abreu, trabajador Venezolano asesinado por "Cara Cortada” en #Peru por negarse a pagar la vacuna.

Que se haga viral, hagamos justicia. pic.twitter.com/UMMklNWrQd — Leo 💎 (@diceleo_) February 13, 2021

