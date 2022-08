Un Venezolano con Asilo político en EEUU capturado por liderar una banda de narcotraficantes

“Operación Flying Ice” capturó a 85 implicados en el tráfico de droga entre Los Ángeles, California y Winter Haven, Florida, y entre ellos figura un venezolano que gozaba de asilo político en Estados Unidos.

La droga incautada está valorada en más de 13 millones de dólares. La oficina del alguacil del condado de Polk en Florida, dijo que la investigación comenzó en septiembre de 2020 cuando los agentes ejecutaron una orden de registro en Winter Haven e incautaron una libra de metanfetamina. El 20 de abril de 2022, los detectives acordaron comprar un kilogramo de cocaína al venezolano Vicente Luis Carranza Basanta, de 40 años, en Lake Wales. Entregó 1,012 gramos dentro de una cubierta de cuero negro con Zipper para Biblia.

Carranza Basanta fue inmediatamente detenido y acusado de tráfico de cocaína, conspiración para traficar cocaína, posesión de vehículo para tráfico de drogas y posesión de parafernalia de drogas. Fue llevado a la cárcel del condado de Polk, pero liberado el 25 de mayo de 2022,luego de pagar una fianza por un monto de $105,500 (no se sabe de donde sacó semejante cantidad o quién se la dió), y se le colocó un monitor GPS en el tobillo. “Él está aquí, de Venezuela, con asilo político. ¿Escucharon eso?” dijo el alguacil Judd durante la conferencia de prensa.

“Aparentemente, su exesposa, que ya no está con él, y no está aquí, era reportera de noticias de la oposición en Venezuela. Entonces, cuando el nuevo partido político llegó, ella estaba asustada ,excusa que dan muchos, y, ¿adivinen qué? Él huyó hacia los Estados Unidos”. Él todavía está aquí legalmente, con asilo… Yo digo que lo regresemos” concluyó.

Fuente. @luisborjasc