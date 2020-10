En un zoológico de Reino Unido separaron a cinco loros por decir groserías

En un zoológico de Reino Unido ha tenido que separar a cinco loros por decir groserías, que según los cuidadores se estaban animando entre sí a decir malas palabras.

Billy, Eric, Tyson, Jade y Elsie llegaron en agosto a la colonia de 200 loros grises africanos del Centro de Fauna Silvestre Lincolnshire, y pronto mostraron su afición por el lenguaje malsonante.

“Estamos bastante acostumbrados a que los loros digan palabrotas, pero nunca habíamos tenido cinco a la vez”, dijo el director general del zoo, Steve Nichols.

Ningún visitante se quejó de los animales, dijo Nichols, y a la mayoría les pareció gracioso.

“Cuando un loro te dice ‘que te j…’, a la gente le hace mucha gracia”, comentó el martes 29-S. “Ha traído una gran sonrisa en un año muy duro”.

Nichols dijo que los loros «se hacen los chistositos». Las risas de los visitantes y de los propios loros los animan a ser aún más groseros.

Los loros fueron separados para evitar que los niños les oyeran, explicó el director. Fueron trasladados a zonas diferentes del parque donde no “se animan entre sí”, dijo.

Las aves fueron adoptadas la misma semana por la institución y pasaron la cuarentena juntos. Ese tiempo lo aprovecharon para enseñarse mutuamente diferentes obscenidades.

El Parque Friskney, que se inauguró en 2003, es el hogar de más de 1.500 loros.

El director del recinto también se refirió a Chico, otro de sus loros que se volvió mundialmente famoso por cantar ‘If I were a boy’ de Beyonce.

“De hecho, muchos han venido a ver a Chico y ahora han oído hablar de los loros que maldicen. Es un lugar bastante inusual, donde uno camina y la gente está insultando a los aviarios tratando de conseguir que un loro los maldiga.

