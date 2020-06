Una estrella en el Paseo de La Fama para Ana Gabriel . La cantante mexicana Ana Gabriel informó a través de sus redes sociales que había sido notificada para estar en el pasillo de la fama en Hollywood.

En su perfil de instagram, María Guadalupe Araujo Yong, conocida en el ambiente artístico como Ana Gabriel, difundió que notable alegria y emoción ante la inesperada noticia, al grado que hasta creyó que estaba soñando.

“Wow wow! No lo puedo creer! Estoy en shock, escuchaba las palabras felicitándome, y al mismo tiempo, no escuchaba, sentía que era un sueño, tenía miedo, respiré profundo, ahora más calmada quiero compartirles mi alegría, fui elegida para, #HolywoodWalkOfFame @WalkOfFameStar”, es parte de su publicación.

La cantante de éxitos como Luna, Simplemente amigos, Quién como tú y Ay amor, entre otras, agradeció además a las personas que han sido parte de su vida y que han contribuído a que pueda estar próxima a la celebración de sus 46 años de carrera. Entre los mencionados destacó su hija, Diana Alejandra, a Diana Verónica, Henry Cárdenas y Elena Sotomayor, a su equipo y a todos los que han hecho posible su importante trayectoria.

