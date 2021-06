¡Una guía completa para principiantes que quieren aprender todo sobre Bitcoin!

Es posible que hayas escuchado mucho sobre Bitcoin últimamente y te preguntes qué es exactamente Bitcoin y cómo funciona. Si lo estás pensando, no estás solo porque mucha gente está en la misma situación incluso después de más de una década de su invención. Además, si has buscado en Internet sobre Bitcoin, es posible que hayas leído muchas cosas que pueden haberte confundido. Si hablamos en palabras simples, Bitcoin es una moneda digital que permite a sus usuarios realizar pagos instantáneamente sin necesidad de intermediarios y con tarifas de transacción bajas.

Parece interesante. Sí, Bitcoin no es como una moneda fiduciaria típica con la participación del gobierno o los bancos en cada paso. En cambio, es una moneda digital que opera sin ninguna autoridad central o bancos. Proporciona un control completo de la gestión de transacciones a sus usuarios. Además, los bitcoins son monedas digitales que no se emiten en los bancos, pero que se extraen utilizando potencia informática. El mundo de Bitcoin es bastante tentador y emocionante al mismo tiempo. Si desea intercambiar bitcoins, visit website.

Bitcoin es la primera aplicación que se creó con tecnología Blockchain. Con Bitcoin, surgieron los términos de Blockchain y, a partir de ahora, Blockchain es la tecnología en la que se basan todas las criptomonedas. La moneda Bitcoin es altamente imposible de rastrear y fungible y es como el oro en términos de inflación, es decir, a prueba de inflación.

Historia de Bitcoin

Para comprender Bitcoin y su valor, es imperativo aprender cómo y por qué se creó. Bitcoin nació por primera vez en 2009 y se convirtió en la primera criptomoneda del mundo. Bitcoin es un activo valioso o un activo digital que utiliza principios criptográficos para proteger la red y las transacciones de Bitcoin. También está hecho para proporcionar a las personas un medio de intercambio de bienes y servicios. Bitcoin fue creado por una identidad anónima conocida con el nombre de Satoshi Nakamoto.

Satoshi presentó el documento técnico de bitcoin. Mencionó «un sistema de efectivo electrónico de igual a igual» que es de naturaleza descentralizada sin la participación de la autoridad central. Bitcoin se presentó en 2008 en el momento de la crisis financiera, cuando el público en general sufrió mucho porque las autoridades centrales y los bancos tenían todo el control en sus manos.

¿Cómo se minan los bitcoins?

A diferencia de las monedas tradicionales, los bitcoins no se imprimen, sino que se extraen utilizando una potente potencia informática necesaria para resolver complicados algoritmos matemáticos. Bitcoin es un código de computadora, y no es fácil crear un código de computadora utilizando potencia informática. Los mineros son los mayores contribuyentes a la red Bitcoin porque se esfuerzan por resolver algoritmos matemáticos que verifican las transacciones. Actualmente, la recompensa del bloque es de 6.25 bitcoins otorgados ​​al minero que resuelve los cálculos primero.

¿Cómo obtener bitcoins?

Los bitcoins y otras criptomonedas se pueden comprar en mercados en línea, también conocidos como intercambios de criptomonedas. Estos intercambios de criptomonedas permiten a los usuarios comprar y vender bitcoins y otras criptomonedas a cambio de monedas fiduciarias. Todos los intercambios tienen tarifas diferentes y operan de manera diferente. Algunos intercambios de criptomonedas de buena reputación también permiten a los usuarios almacenar sus criptomonedas. Aun así, se recomienda solo comprar o vender bitcoins, pero nunca almacenar tus bitcoins en intercambios, ya que estos no son seguros. Hay algunos intercambios de primer nivel que los piratas informáticos han pirateado y en los que la gente perdió todas sus inversiones.

¿Cómo guardar los bitcoins?

Antes de invertir en Bitcoin u otras criptomonedas, debes encontrar un lugar para almacenar tus tokens digitales. Puedes comprar bitcoins en intercambios de criptomonedas, pero estos deben almacenarse en billeteras digitales. Una billetera digital es un software o un almacenamiento en la nube que almacena direcciones y claves utilizadas para acceder a los fondos. Además, en palabras simples, una billetera digital es similar a una cuenta bancaria, y donde cada número de cuenta bancaria es diferente, las direcciones de la billetera también son diferentes.

Al igual que utilizas un PIN o una contraseña en los bancos para proteger tus fondos, las claves privadas se utilizan para proteger tus bitcoins en carteras digitales. A través de las carteras de bitcoins, los usuarios pueden enviar y recibir bitcoins como pagos. Existe una amplia gama de billeteras digitales disponibles que difieren en accesibilidad, precio y seguridad.

¡Una guía completa para principiantes que quieren aprender todo sobre Bitcoin! was last modified: by

Temas relacionados:

En : Negocios y Empresas