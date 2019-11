CARACAS.- Merlyn Carolina Ollarves Manzanillo, de 35 años de edad, se valía de su trabajo como funcionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para, presuntamente, captar a usuarios a las afueras de la institución, desesperados por realizar trámites de pasaportes, prórrogas y cédulas de identidad, entre otros, por lo que fue detenida.

La información la dio a conocer el director de la policía científica, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

Se conoció que la mujer le pedía supuestamente a los usuarios esperar en la parte externa de la sede, para tramitar y agilizar su proceso, por el cual les cobraba una cantidad de 2.000 dólares, y una vez que obtenía el dinero solicitado, cortaba la comunicación con los ahora afectados.

Ollarves ocupaba el cargo de analista en el área de atención al ciudadano. En la revisión, se le incautó un teléfono celular marca Samsung modelo A10, como evidencia. El delito está relacionado con lo estipulado en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

Una Joyita! Detenida a «funcionaria» que cobraba 2.000 dólares por trámites del Saime was last modified: by

En : Noticias Nacionales