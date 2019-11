En Venezuela, las sopas o cremas han sido siempre parte importante de la cocina. La crema de auyama o de calabaza es un plato que gusta mucho y tal vez lo típico en nuestra tradición. Como preparar esta rica crema?

Ingredientes para 4 personas:

1/2Kg de auyama, pelada, troceada y limpia de semillas

1/2Lt de agua

1 y media cucharada de mantequilla

1/2 cebolla

½ taza de ajo porro

2 tazas de consomé

1/2 taza de crema de leche

sal y pimienta al gusto

Preparación:

Primero hay que cocinar la auyama cortada en pequeños trozos en una olla con agua y sal hasta que se ablande.

Al mismo tiempo se debe derretir la mantequilla en otra olla y se le agrega la cebolla, el ajo porro y se fríe el todo hasta que dore. Luego se le añade el caldo de carne y se lleva al punto de hervor.

Se mantiene por un pequeño rato –no más de 3 minutos a fuego lento– para después sacarlo y dejarle que se enfríe un poco. Se mezcla con la crema de leche y la sopa, lista para servir.

