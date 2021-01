Unión Europea deja de reconocer a Guaido como interino y lo tilda cómo «diputado de la Asamblea saliente».

En un comunicado emitido por el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que se puede leer en la web oficial de la UE., y que trata sobre la posición del organismo que reúne a la mayoría de los países de Europa, acerca de la compleja situación en Venezuela.

Se aborda el tema indicando que la Unión de países critican las elecciones del 6Dic de 2002, las cuales no reconocen como legítimas debido a que se prohibió la participación de la oposición a través de la ilegalización de sus partidos, pero además indica que el apoyo que le ofrecían a Guaidó cómo presidente de un interinato autoproclamado por él dejaría de ser efectivo y lo pasan a reconocer cómo el «presidente de la asamblea nacional saliente».

