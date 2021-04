Unión Europea reconoce que la Vacuna de Astrazeneca produce trombosis aunque no saben como

En un importante giro a sus previas declaraciones, que al parecer eran más políticas y crematísticas que científicas , la comunidad, la Unión Europe reconoce que la Vacuna de Astrazeneca produce trombosis aunque no saben cómo.

Según un comité revisor del caso:

El comité de seguridad de la EMA, PRAC, concluyó su revisión preliminar de una señal de coágulos sanguíneos en personas vacunadas con Vaxzevria (anteriormente vacuna COVID-19 AstraZeneca) en su reunión extraordinaria del 18 de marzo de 2021. El Comité confirmó que:

Los beneficios de la vacuna para combatir la amenaza aún generalizada del COVID-19 (que a su vez provoca problemas de coagulación y puede ser fatal) continúan superando el riesgo de efectos secundarios;

la vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de coágulos sanguíneos (eventos tromboembólicos) en quienes la reciben;

la vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de coágulos sanguíneos (eventos tromboembólicos) en quienes la reciben; No hay evidencia de un problema relacionado con lotes específicos de la vacuna o con sitios de fabricación particulares;

Sin embargo, la vacuna puede estar asociada con casos muy raros de coágulos de sangre asociados con trombocitopenia, es decir, niveles bajos de plaquetas en la sangre (elementos en la sangre que ayudan a que se coagule) con o sin sangrado, incluidos casos raros de coágulos en los vasos que drenan la sangre. del cerebro (CVST).

Estos son casos raros: alrededor de 20 millones de personas en el Reino Unido y el EEE habían recibido la vacuna hasta el 16 de marzo y la EMA había revisado solo 7 casos de coágulos de sangre en múltiples vasos sanguíneos (coagulación intravascular diseminada, DIC) y 18 casos de CVST. No se ha probado un vínculo causal con la vacuna, pero es posible y merece un análisis más detallado.»

Lo que confirma lo que previamente habían descubierto científicos de Noruega, lo que provocó la paralización de la vacunación con el producto de Astrazeneca.

