¿En EEUU permiten que criminales sean «policías»?, Uno de los asesinos de Floyd tenía antecedentes penales antes de ingresar al cuerpo.

¿Mintió en el Juicio, entonces mentía para matar?

La situación en torno al ajusticiamiento público en un hombre afroamericano esposa, en detención y que no oponía resistencia por 4 «policías» (entrecomillado nuestro, porque un degenerado sádico supremacista blanco no debería llevar uniforme), cada día que pasa da nuevos vuelcos, esta vez se ha determinado que uno de los asesinos cometió perjurio en el juicio que se les lleva, es decir, mintió bajo juramento, alegando que solo tenia 4 días en el cuerpo, cuando ya tenía varios años como «funcionario».

Un delincuente antes de entrar al cuerpo

Además, se desprende de la base de datos de delitos del mismo estado donde prestaba servicios cómo agente , que este individuo tenía un record criminal que debió haberle impedido ser parte del cuerpo policial.

Este individuo que posee una mirada de psicópata tenía los siguiente delitos antes de ser «policía»:

2001: fue condenado por dañar una propiedad y obstruir un proceso legal;

2004, por conducir con exceso de velocidad;

2007, por una fiesta ruidosa.

2015 y 2018 fue declarado culpable de impedir el tráfico con su vehículo y dos veces por aparcar sin pagar.

, por menos de la mitad de eso a un afroamericano o latino lo segregan toda su vida y ni un empleo formal le dejan acceder en los Estados Unidos, el país del sueño americano tan difundido en la cinematografía de Hollywood

El cuerpo policial lo encubrió:

Cuando solicitó convertirse en cadete Lane tuvo que responder este cuestionario en el que debía especificar sus antecedentes penales en los últimos 10 años. No obstante, las autoridades de Mineápolis, aunque divulgaron el documento, no hicieron públicas algunas respuestas, entre ellas las referentes al historial delictivo de Lane, por considerar que esa información es de carácter personal.

¿Acusación suficiente?

Ese sujeto, Lane, participó en la detención de Floyd, fue despedido de la Policía de Mineápolis y está acusado de ayudar e incitar al asesinato involuntario en segundo grado, además de ayudar e incitar al homicidio involuntario en segundo grado.

