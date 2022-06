UpHold eliminará las cuenta de usuarios Venezuela alegando no poder operar por las sanciones

West Columbia, South Carolina, UpHold anuncia que eliminará las cuenta de usuarios Venezuela alegando no poder operar por las sanciones.

Los usuarios venezolanos de la plataforma UpHold se han despertado el día de hoy recibiendo un comunicado de la empresa UpHold , mejor conocida por su Wallet para intercambio de criptomonedas, plataforma que hasta ahora se ha entendido como independiente de los bancos centrales de los gobiernos pero al parecer no es así en este caso pues el comunicado de UpHold dice de forma genérica que de debido a la «complejidad de las sanciones impuestas por EEUU» deben cesar de operar en Venezuela o de darle acceso a los usuarios venezolanos los cuales deben retirar su dinero con un plazo que se indica en el texto.

Jurisdicción de la FED y OFAC, y Excepciones a la regla.

Esta empresa al parecer tiene sede en Estados Unidos de acuerdo al pie de página del comunicado que ha llegado a los usuarios, por lo que la misma debe regirse por las normas jurídicas de ese país, en todo caso existen excepciones de las que muchas otras empresas se han valido para no perder el mercado venezolano.

Sin entender el contexto de las sanciones, decisiones unilaterales.

En dicho contexto, hemos visto cómo los servicios similares a UpHold siguen operando de manera tranquila y sin problemas, por lo que no se entiende la posición de la empresa ni el corto plazo que han dado a los usuarios venezolanos (que son muchos) para retirar su dinero.

El repunte del Comercio Venezolano a través de las Apps de Intercambio de Criptomonedas.

Las alternativas de pagos electrónicos en Venezuela han tenido un repunte en los últimos años, luego de eliminarse el control de cambio algo que todos vieron cómo positivo para el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano , la despenalización de las operaciones con divisas extranjeras, aunque posteriormente se ha pechado con impuestos adicionales el uso de las mismas para realizar pagos.

Las sanciones alegadas por UpHold

Venezuela es un país golpeado por sanciones económicas que en un momento se aplicaron a individuos pero luego pasaron a aplicarse sin razón al grueso de la población quienes no tienen la culpa de los alegatos del gobierno de los Estados Unidos pero sufren por los efectos de las mismas.

En este caso que nos ocupa hoy, miles de venezolanos tal vez decenas de miles, eso solo lo sabe el operador, tanto pequeños comerciantes cómo personas particulares utilizan el Wallet UpHold para realizar operaciones a diario, no solo de pago de productos y servicios sino de trading de criptomonedas o simplemente intercambio de las mismas para lo cual proximamente se verán impedidos y deberán retirar su dinero de forma abrupta pagando altas comisiones por el retiro hacia otro proveedor de servicios que sí entienda cómo operar con las sanciones de EEUU ya que las excepciones existen, por lo que de acuerdo a los usuarios consultados no se entiende el cese de operaciones de esta empresa para usuarios de Venezuela, no el cese de operaciones en Venezuela porque no tienen sede física en el país.