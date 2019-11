UPYD culpa a Sánchez de hacer el país más ingobernable

Lunes 11 de noviembre de 2019. El portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia, Cristiano Brown, ha criticado con dureza al presidente socialista, Pedro Sánchez, por ser el principal culpable de unas nuevas elecciones cuyos resultados hacen más difícil la gobernabilidad del país: “Lejos de desbloquear la situación, ahora el gobierno está preso de los nacionalistas y del populismo de extrema izquierda”.

Además, esta repetición de los comicios ha ocasionado el auge “de la extrema derecha”, lo que en opinión del líder nacional de UPYD “puedo suponer un importante retroceso en derechos sociales y fragmentar aún más a la sociedad española”. Para Brown “Abascal no sólo no va a solucionar ninguno de nuestros problemas, sino que creará nuevos para ganar visibilidad”.

Brown, que formaba parte de la candidatura madrileña de Ciudadanos, fruto de un acuerdo entre ambas formaciones, también ha lamentado “el retroceso del centro moderado” pero ha remarcado que sigue siendo indispensable “para cohesionar a la sociedad y superar sectarismos”.

Por último, ha pedido a PP, Cs y PSOE que “dejen a un lado las siglas, piensen en el bien de país y lleguen a un acuerdo de gobierno”. “Con una nueva crisis económica en el horizonte y unos independentistas que están redoblando sus ataques al Estado de Derecho, los partidos constitucionalistas deberían buscar el consenso”.

Por otro lado, la dirección de UPYD ha anunciado que el próximo 30 de noviembre celebrará un Congreso Extraordinario para elegir al nuevo portavoz nacional y definir el futuro del partido.

En : Política