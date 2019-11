Urólogos recomiendan vencer los prejuicios y hacerse sus exámenes de próstata a tiempo

Noviembre, el mes de la lucha contra el cáncer de próstata se ha dedicado, principalmente, a crear conciencia sobre la necesidad de que los hombres, después de los 50 años, se realicen los exámenes correspondientes, a fin de evitar una enfermedad, que puede ser subsanada si se diagnostica a tiempo.

Hay cierta resistencia para hacerse los exámenes, por lo que muchos no acuden al médico, logrando entonces que sea la patología más frecuente, según estudios que han desarrollado el Ministerio de la Salud, la Sociedad Anticancerosa y la Universidad Simón Bolívar.

La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y es la productora del líquido para el semen. El riesgo de cáncer de próstata aumenta con la edad, especialmente, después de los 50 años. Más del 80 por ciento de los casos se diagnostican en hombres de 65 años o más, sostiene el Dr. Juan Carlos Martínez.

Martínez es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCV con postgrado en cirugía general y urología, en el hospital Miguel Perez Carreño. Actualmente se encuentra en el CDD Las Mercedes, dirigido por Wilson Mourad, quien se ha enfocado en la obtención de nuevas tecnologías, principalmente, en el área oncológica.

Afirmó, que la exploración física con un tacto rectal y el test del antígeno prostático, PSA son los principales métodos de detección. “Más recientemente, -dijo- otro procedimiento es la resonancia magnética prostática multiparamétrica, que tiene mayor sensibilidad y especificidad para la detección precoz del cáncer prostático”.

“En caso de detectar la enfermedad, -afirmó Martínez-, tanto el urólogo como el radioterapeuta estarán en una buena comunicación con su paciente y se le ofrecerán diferentes herramientas terapéuticas e individualizar el tratamiento”.

Los tratamientos cada día son más efectivos. La sobrevida de un paciente que ha sido tratado de cáncer prostático se estima, según el riesgo del paciente en bajo, intermedio y alto riesgo. La sobrevida global es de 95, 70 y 45 por ciento, respectivamente. “Por ello, recomendamos realizarse sus exámenes a tiempo y velar por su salud. Mientras más temprano se detecta, más oportunidades tendrá”, concluyó

Urólogos recomiendan vencer los prejuicios y hacerse sus exámenes de próstata a tiempo was last modified: by

En : Salud y Vida Sana