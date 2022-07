Vacaciones Gratis en Miami, La guía de los mejores lugares en Florida

Vacaciones Gratis en Miami, La guía definitiva para visitar los mejores lugares en Florida.

MIAMI, EEUU.- Definitivamente, hay mucha diversión disponible en la maravillosa Miami. Tal es así, que es muy fácil gastar cientos o miles en entretenimiento, en muy poco tiempo y casi sin darte cuenta.

No obstante, existe gran cantidad de actividades que puedes hacer sin gastar dinero (o casi sin gastar dinero) en Miami.

Ir a la playa de Miami

Una de mas mejores formas de divertirte en Miami es pasar un día en la playa, y lo mejor es que es absolutamente gratis.

Y Miami tiene la playa perfecta para ti. Busca las playas más adecuadas para la familia, la soledad, el flirteo, la diversión.

Tomar un tour gratuito en Miami

Miami es una ciudad fascinante, y tomar un tour es una forma excelente de obtener una mayor comprensión de su belleza e historia. Existen tours guiados y gratuitos (o casi gratuitos). Asimismo, puedes elegir entre distintos tours auto-guiados.

Visitar gratis un museo o galería de arte gratis en Miami.

Miami es un centro cultural de primera categoría a nivel mundial, que te ofrece la posibilidad de disfrutar de museos de arte, ciencia y culturales. Muchos museos y galerías disponen de días u horarios de libre admisión al público.

Asiste a un evento o festival gratuito.

Debido al clima cálido y agradable que predomina casi todo el año, Miami es un punto caliente para eventos y festivales nacionales e internacionales, y lo mejor es que muchos de ellos son gratuitos. Averigua qué eventos o festivales tendrán lugar en Miami durante tu período de estadía.

Explora South Beach

South Beach es un lugar maravilloso para caminar y ver gente, naturaleza, y construcciones. Desde luego, puedes elegir gastar mucho dinero a la hora de explorar South Beach, pero no es necesario que lo hagas. Casi todo el mundo podría divertirse sin gastar un centavo en una playa como ésta.

Visita Coconut Grove

Coconut Grove tiene una rica historia y es una parte única de Miami. Muchas cosas gratuitas pueden hacerse aquí, entre ellas visitar The Barnacle State Historic Site y Peacock Park.

Cocowalk se encuentra en el corazón de Coconut Grove’s. Como es un centro comercial al aire libre, se considera un ligar divertido para realizar compras, puesto que constantemente se realizan eventos tanto para los niños como para los adultos, como desfiles, exhibiciones y shows de música.

Explora los muelles del centro de Miami

Una de las características que distingue a Miami de otras grandes ciudades es la forma en que se integra con el agua. Para ser testigo de esto, nada más echa un vistazo a la zona de los muelles del centro. No cuesta nada pasearte por Bayfront Park, Bayside Marketplace, Pier 5, ni darte una vuelta por la Torre de la Libertad.

Explora la Pequeña Habana en Miami

Si quieres probar el sabor de la antigua Cuba aquí en Miami, asegúrate de visitar la Pequeña Habana. A excepción de la comida, casi todo puede ser explorado en forma gratuita.Desde Domino Park, pasando por la Bay of Pigs Memorial, y hasta los Viernes Culturales, descubre todo lo que tienes para ver y hacer en la Pequeña Habana.