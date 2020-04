Vacuna contra el COVID-19 desarrollada en Israel podría estar lista en Agosto.

Una vacuna israelí presuntamente eficaz podría estar lista en los próximos días y se comenzaría a probar en humanos a partir del 1 de junio de este año, así lo informó el científico del instituto de investigación de Galilea.

“Estamos en las etapas finales y dentro de unos pocos días tendremos las proteínas, el componente activo de la vacuna”, manifestó el doctor Chen Katz.

Este instituto de investigación es un organismo financiado por el estado Israelí que se comprometió a finales de febrero a completar la producción de su vacuna contra el coronavirus en tres semanas y tenerla en el mercado en 90 días.

Según los medios, el rápido progreso se debe a que el instituto ha estado trabajando durante cuatro años para lograr una vacuna que pueda personalizarse para varios virus.

El organismo ha estado desarrollando una vacuna contra el virus de la bronquitis infecciosa (IBV, que causa una enfermedad bronquial que afecta a las aves de corral) y ahora han adaptado ese trabajo para centrarse en el coronavirus.

Cuando los científicos examinaron el ADN del coronavirus, que causa la enfermedad Covid-19, hallaron que tenía una gran similitud con el del virus IBV.

Con el fin de acercarse al plazo que se han fijado, el Instituto de Investigación de Galilea está trabaja simultáneamente con los organismos reguladores para garantizar que el producto se considere seguro para los ensayos en humanos.

Katz explicó que la vacuna sería oral. Según dijo a The Times of Israel, la nueva vacuna podría “convertir esta enfermedad en un resfriado muy leve”.

No obstante, el doctor Asher Shalmon, director de relaciones internacionales del Ministerio de Salud de Israel, advirtió sobre el riesgo de alimentar “falsas esperanzas”.

¿Cómo sería el tratamiento?

La vacuna operaría desplegando dos medios para defender a las personas contra el coronavirus. La primera protección desencadena una respuesta en la boca para evitar que Covid-19 ingrese al cuerpo.

El segundo nivel de protección se activa si el Covid-19 ingresa al cuerpo, fortaleciendo el sistema inmunitario de tal manera que “cuando las partículas virales penetren, habrá una protección inmunológica contra los anticuerpos y los glóbulos blancos correctos”, dijo el científico.

