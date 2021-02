Variante brasileña del COVID-19 aparece en Colombia.

El ministerio de Salud de Colombia confirmó este sábado el primer caso en el país de una variante brasileña de covid, detectado en una mujer que ya se recuperó y regresó a Brasil, en donde vive.

La persona, de 24 años, proveniente de la población brasileña de Tabatinga, fue atendida en un hospital de Leticia, capital del departamento del colombiano del Amazonas, fronterizo con Brasil.

“Confirmamos presencia de la cepa P1 de covid-19 del Brasil, en paciente de Tabatinga, afiliada al régimen subsidiado en Colombia, que fue atendida en el hospital de Leticia”, informó en redes sociales el ministerio de Salud de Colombia.

Variante brasileña del COVID-19 aparece en Colombia was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Internacionales