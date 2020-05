Varios detenidos y otros dados de baja en dos intentos de incursión Armada a Venezuela.

En las últimas horas las fuerzas armadas y policiales de Venezuela han dado de baja y/o ha detenido a varios sujetos de forma in fraganti al momento de pretender incursionar en el territorio nacional con armas de guerra y aplicar una acción militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La primera incursión vía Macuto

La primera situación irregular se presentó en las playas de Macuto en el estado de La Guaira, donde al me. Néstor Reverol, ministro de Interior del régimen, informó que un grupo de mercenarios intentó la madrugada de este domingo una invasión por vía marítima por las costas del estado Vargas.

Durante una rueda de prensa el ministro oficialista indicó que los invasores, procedentes de Colombia, pretendían cometer actos terroristas, así como asesinatos a líderes del régimen de Nicolás Maduro, incrementar la espiral de violencia, generar caos y confusión en la población.

Señaló que, aunque los terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas de la entidad, fueron detenidos a tiempo.

«Gracias a nuestra acción oportuna y rápida de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a las fuerzas de acciones especiales oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, fueron ultimados unos, y detenidos otros«, añadió.

La segunda incursión vía Chuao

Las autoridades venezolanas detuvieron este lunes 4 de mayo a ocho personas que constituían un segundo grupo de «mercenarios» que se encontraba en una zona costera de Aragua, informó el gobernador de esa región, Rodolfo Marco Torres.

«A través de la inteligencia social y la unidad cívico militar policial se logró la captura de estos mercenarios. Subestiman a un pueblo que con coraje se encuentra preparado para defender nuestra soberanía», aseguró Torres en su cuenta de Twitter.

«Fue interceptada otra embarcación intentando entrar por Chuao. De manera extraoficial, se pudo conocer que 8 personas fueron detenidas». Así lo reveló en su cuenta de twitter el periodista de la fuente de sucesos Román Camacho. «Se presume que entre los detenidos estaría uno de los hijos del general Raúl Baduel», agregó.

La también periodista Sebastiana Barráez, agregó que están «un gringo» llamado «Aarón. El capitán Antonio Sequea (…) el hijo de Baduel y el capirtán Pimienta».

En : Noticias Nacionales