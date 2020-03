Varios heridos al explotar una vivienda en Maracay

Varias personas resultaron heridas en la explosión de una vivienda en la calle Carabobo a pocos metros de la plaza España, Santa Rosa, en Maracay, estado Aragua.

Se desconocen las causas de la explosión, aunque se presume que se trata de una bombona de gas.

Bomberos de la zona se encuentran en el lugar atendiendo a los heridos y realizando una inspección en el lugar del accidente.

El incidente provocó graves daños estructurales en la residencia.

⚠️ (11/09) #Maracay Información en desarrollo. Explosión en la Calle Carabobo a pocos metros de la Plaza España, Santa Rosa, Maracay. Aparente explosión de bombona de gas. Autoridades en el sitio. #11Mar pic.twitter.com/tdYbpu62FA

— Andrea C Rocha P (@andrearochap) March 11, 2020

⚠️ (11/09) #Maracay Se confirman lesionados en la explosión de la Calle Carabobo a pocos metros de la Plaza España, Santa Rosa, Maracay. Aparente explosión de bombona de gas. Autoridades en el sitio. #11Mar pic.twitter.com/tgBEN8JK4Y

— Andrea C Rocha P (@andrearochap) March 11, 2020

#Aragua 7am varias personas lesionadas tras una explosión en viviendo. Cerca de la plaza San Juan al final de la av. Carabobo en #Maracay bomberos en el sitio. Se desconocen las causas. Se presume sea una bombona de gas. pic.twitter.com/FvPCS0NZdb

— Carmen E. Pecorelli (@CarmenPecorelli) March 11, 2020

En : Noticias Nacionales