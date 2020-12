Varios países prohíben el tráfico aéreo con Reino Unido por temor a la nueva mutación del COVID-19

Varios países europeos han prohibido el tráfico aéreo con el Reino Unido por temor a la nueva cepa altamente peligrosa del COVID-19, y es que dicha nueva mutación, ha declarado el primer ministro Boris Johnson que es 75% más contagiosa que sus predecesoras.

Italia y Bélgica se han unido a la decisión anterior de los Países Bajos de prohibir el transporte aéreo con el Reino Unido debido a la propagación en el territorio británico de una nueva variante del coronavirus. Medios franceses informan que las autoridades de Francia y Alemania también están barajando tomar una medida similar.

Mutación circulando fuera de control.

El anuncio de que una variante más contagiosa de coronavirus que circula «fuera de control» en el Reino Unido disparaba el domingo numerosas reacciones en Europa, desde suspensión de vuelos y trenes procedentes de ese país hasta llamados urgentes a discutir el caso.

Cierre de fronteras en cadena.

Todos los países de Europa han estado tomando la decisión de cerrar las fronteras con el Reino Unido debido a la alta peligrosidad de esta nueva mutación.

Por su parte, el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, dijo a la emisora VRT este domingo que su país cerrará sus fronteras a los aviones y trenes que vengan del Reino Unido para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus.

