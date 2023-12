Cosas que debes saber si vas de turista a Francia!

Si va de viaje a Francia debe conocer algunas leyes nacionales y regionales, cada una más curiosa que la otra

No es obligatorio estar vivo para casarse.

No es imprescindible estar vivo para ser electo.

Está prohibido el alcohol en el lugar de trabajo (excepto la cerveza, el vino, la sidra y la perada -sidra de peras-).

Los futbolistas franceses están obligados a jugar en la selección nacional si son convocados.

En la localidad de Châteauneuf-du-Pape está prohibido el vuelo de platillos voladores sobre los viñedos.

Es posible robar a un familiar y no ser demandado, a no ser que lo que se sustraiga sea indispensable para la vida cotidiana.

Es legal firmar un cheque bancario en papel higiénico, siempre y cuando el papel sea lo suficientemente resistente.

Únicamente pueden morir en Cugnaux aquellos individuos que tengan un panteón familiar en la comarca.

Granville no permite la presencia de elefantes en la playa ni que éstos se bañen en el mar.

En la mayoría de piscinas públicas, los hombres no pueden utilizar trajes de baño anchos. Las ordenanzas solo permiten el uso de prendas ajustadas.

Francia tiene 12 zonas horarias, lo que la convierte en el país con más zonas horarias del mundo.

Francia es el hogar de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Louvre y otros muchos monumentos famosos.

Francia es un país de gran diversidad cultural, con una rica historia y tradiciones.

Francia es un país de gran belleza natural, con playas, montañas, bosques y otros paisajes impresionantes.

La bandera francesa, la tricolor, se originó durante la Revolución Francesa.

El idioma oficial de Francia es el francés, pero también se hablan muchas otras lenguas en el país, como el occitano, el bretón y el corso.

La gastronomía francesa es una de las más famosas del mundo, y cuenta con platos tan emblemáticos como la baguette, el croissant, el foie gras y el boeuf bourguignon.

El vino francés es uno de los más apreciados del mundo, y se produce en todo el país, desde las regiones vinícolas de Burdeos y Borgoña hasta las de Provenza y el Ródano.

Francia es un país de gran tradición artística, y ha sido hogar de algunos de los artistas más famosos de la historia, como Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh y Pablo Picasso.

Cosas que debes saber si vas de turista a Francia! was last modified: by