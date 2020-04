VATICANO: El papa Francisco oficia la primera misa de Domingo de Ramos de la historia sin público

El Papa Francisco celebra en Ciudad del Vaticano la misa del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén y da inicio a la Semana Santa. Por primera vez en la historia, esta ceremonia se celebra sin público debido a las restricciones impuestas por las autoridades a causa de la pandemia del covid-19, que ya se ha cobrado la vida de más de 64.000 personas en todo el mundo.

La Pandemia

El coronavirus covid-19, inició en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei en China, desde ese momento se ha esparcido cómo pólvora por todo el mundo. Los países que no han guardado la cuarentena obligatoria por intentar cuidar su economía, además de no haber impuesto el distanciamiento social y el uso de mascarillas de forma igualmente obligatoria les ha ido muy mal con este virus que no tiene vacuna ni tratamiento específico hasta ahora.

Orígen.

Se presume que el virus saltó de animales salvajes a humanos, cuando estos últimos manipulaban los primeros en el mercado de Wuhan para venderlos al público.

