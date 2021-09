VC Money estrena “La Movie”, su próximo éxito musical

Caracas, septiembre 2021. Tras el éxito obtenido con «Pasarla bien», el cantante venezolano VC Money estrenará este viernes 17 de septiembre «La Movie», un dembow dominicano que pondrá a bailar a todo el que la escuche.

«La Movie», una canción de discoteca, contó con la producción de B One «El productor de Oro», quien se ha encargado de producir exitosos sencillos como «Loco» de J Quiles con Chimbala, «La Pastilla» de Chimbala y Omega, entre muchos más. También colaboraron en el tema Baby Mc (@babymcrd), Regicida (@regicidagram), Anónimo Gerald (@anonimogerald), (@nabil_Dj_live) y bajo la plataforma manejo de producción visual (@puttysmo).

El tema llegará acompañado de su respectivo videoclip oficial que se compartirá a través de su canal de YouTube (Vcmoney).

La historia de «La Movie» está basada en el «teteo dominicano», en los que un grupo de jóvenes se reúnen para celebrar al ritmo de la música urbana.

«La canción es ideal para discotecas. Tiene que ver con el movimiento urbano dominicano. El objetivo como siempre es regalarle buena música al pueblo de República Dominicana y también a nuestra tierra Venezuela», comentó el talentoso artista venezolano.

Para conocer más de «La Movie» y del artista, puedes visitarlo a través de la plataforma 2.0: Instagram y TikTok: @Vcmoneymusic / YouTube: Vcmoney

