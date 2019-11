Vecinos del este de Caracas realizan charlas sobre peligros del censo de vivienda

La escasa información oficial que ha circulado luego de que, el pasado mes de septiembre, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, anunciara el XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico, ha generado una matriz de opinión negativa en algunos sectores de la población, además de miedo e incertidumbre, por lo que las alianzas vecinales Caracas Ciudad Plural y Baruta en Movimiento han comenzado a recorrer comunidades del Este caraqueño para, con la ayuda de expertos, aclarar las dudas y mitigar los temores de los vecinos.

“Censo Inmobiliario: riesgos, mitos y realidades” es el nombre de la charla que ya ha sido dictada por la abogada especialista en derecho condominial y ponente fija, Yelitze Cortez en diferentes sectores de los municipios Baruta, El Hatillo y Sucre, con mucha receptividad, afirmaron los organizadores.

Promotores y ponente aseguraron que el denominador común en las comunidades que hasta la fecha han visitado es “incertidumbre y miedo ante los anuncios efectuados por el Ejecutivo”. Sin embargo, explicó Cortez que, gracias al trabajo de organizaciones vecinales y promotores comunitarios, quienes “han brindado su conocimiento y han empleado su tiempo para aclarar y llevar información correcta”, las dudas “han sido superadas”.

Cortez destacó que el llamado general ha sido a la tranquilidad, pero también a mantenerse alertas sobre actos irregulares de irrespeto a la propiedad privada que pudieran presentarse.

“Los medios de comunicación han sido clave, hemos recibido el apoyo y la difusión de nuestro mensaje lo cual ha tranquilizado en cierta forma a la gente. Han sido jornadas arduas de trabajo, pero con la recompensa de tener vecinos agradecidos y en pleno conocimiento de la verdad del censo, sus implicaciones, sus derechos y cómo atender esta situación que ha quebrantado la tranquilidad de los venezolanos”, afirmó Cortez.

Como “muy gratificante” catalogó Cortez la experiencia de acercamiento a las comunidades de la mano de las organizaciones Baruta en Movimiento y Caracas Ciudad Plural. “Hemos llevado información objetiva y real de la naturaleza del censo”, dijo.

“La recomendación es a activarnos como ciudadanos, dejar de ser simples habitantes. Un país se construye con el aporte de todos y para bien de todos”, puntualizó la abogada.

Vecinos activos en defensa de la propiedad privada

Respecto a la charla “Censo Inmobiliario: riesgos, mitos y realidades”, Soledad Rodríguez, dirigente de Baruta en Movimiento, afirmó que ha servido para empoderar a los vecinos y ponerlos al tanto de cuáles son sus derechos y deberes en este proceso.

“Durante las jornadas hemos instruido a las juntas de condominio de nuestras comunidades. Les hemos explicado, por ejemplo, que cuando el censo se inicie oficialmente y el Instituto Nacional de Estadística (INE) mande a los empadronadores, que deben estar debidamente acreditados, los habitantes de cada edificio pueden acordar un lugar de la propiedad donde los recibirán y las personas que lo deseen, sin obligación, pueden contestar la encuesta”, detalló Rodríguez.

Rodríguez aseguró que los ciudadanos están en su derecho de negarse a contestar la encuesta si esta no brinda las garantías mínimas de seguridad y confidencialidad.

“Hemos recomendado a las juntas de condominio y asociaciones de vecinos instruir a sus vigilantes para que queden eximidos de la responsabilidad de tener que dejar pasar a los empadronadores del INE, colocando comunicaciones de las juntas de condominio para que el contacto sea a través de ellos y, toda vez cumplidas lo estipulado en la ley, se efectúe el censo”, concluyó.

Contactos:

Yelitze Cortez: Abogada especialista en derecho condominial

Telf. 414-2708324

Soledad Rodríguez: Dirigente de Baruta en Movimiento

Telf. 0416-6245937

@CaracasPlural

@BarutaEnMov

Vecinos del este de Caracas realizan charlas sobre peligros del censo de vivienda was last modified: by

En : Noticias Nacionales