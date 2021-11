Vegetales a la parrilla, una tendencia muy saludable

Las parrillas son un elemento de cocina que no todos se animan a usar, pero una vez que incorporan el hábito buscan el momento para realizar encuentros y comer una buena parrillada.

Cada vez más son las personas que eligen ser vegetarianos o veganos, o mismo disminuir el consumo de carne; por lo que hoy por hoy las parrillas no son exclusivas de los amantes del asado.

Al momento de comprar una parrilla hay algunos factores importantes a tener en cuenta, como, por ejemplo, el lugar donde va a ser utilizada, espacio disponible, si el uso es esporádico o recurrente y el combustible que uno prefiera utilizar.

En este artículo veremos cómo elegir una parrilla ideal y, aprovechando la tendencia, te contaremos algunas recetas vegetarianas para deleitarse.

Tipos de parrilla

La clásica parrilla a carbón es la más elegida por todos dado que aporta un sabor ahumado a los alimentos muy característico junto con una cocción pareja.

A modo de desventaja, se puede decir que no es la mejor opción para espacios pequeños, como patios chicos o balcones de departamentos, dado que producen mucho humo y si no hay buena circulación puede generar molestias.

También está la parrilla a gas que son más rápidas al momento de calentar y permiten ir regulando la temperatura fácilmente. El sabor de los alimentos no será el mismo, pero están quienes la prefieren por sobre las de carbón justamente porque no generan humo.

Por último, podemos nombrar a la parrilla eléctrica que es la preferida de los viajeros dado que sólo necesitarán un enchufe para poder realizar una rica comida. Son muy seguras, se pueden utilizar tanto en espacios pequeños cerrados como al aire libre.

Asado vegetariano

Si eres vegetariano o simplemente quieres probar algo distinto y reducir tu consumo de carne. La opción de vegetales asados no sólo es tendencia sino que te va a sorprender al paladar. A continuación, te damos algunas ideas:

Morrón con queso y huevo: luego de lavar el morrón o pimentón rojo, debes sacarle las semillas, pero no el tallo verde dado que nos ayudará a que el huevo no se caiga. Primero se debe dejar cocinar un ratito, posteriormente, colocar el huevo dentro y volver a llevar a la parrilla. A los minutos, agregar el queso fresco o roquefort. Estará listo para comer cuando el huevo esté firme y el queso derretido. Como plus puedes añadir cebolla de verdeo cortada finita, sal y pimienta. Portobellos rellenos: primero hay que sacarles el tronco y limpiarlos despacio por dentro, reservando el interior. Para el relleno, rehogar en una sartén cebolla picada, ajo, perejil y champiñones picados. Mezclar con queso cremoso en cubos y rellenar los portobellos. Colocarlos en la parrilla hasta que el relleno esté bien cocido y el queso derretido. Brochette de verduras: para este plato necesitarás palitos de brochette y cortar verduras en cubo. Pueden ser champiñones, zucchinis, morrones, cebolla, berenjenas, zanahoria, tomate. Pincelar los vegetales con provenzal y colocarlos en la parrilla. Calabaza rellena: cortar la calabaza en dos, limpiar su interior y sacarle el relleno y las semillas. Cocinar a la parrilla para que se ablande. Retirarla del fuego para colocarle el relleno que puede ser de choclo y queso, ajo, cebolla de verdeo, pimienta y nuez moscada. Luego, llevar nuevamente a la parrilla hasta que se derrita el relleno. Tomates asados con parmesano: después de lavar bien los tomates, cortarlos a la mitad, hay que rociarlos con aceite de oliva y espolvorear orégano, pimienta molida y sal. Asar a la parrilla mientras preparamos la siguiente mezcla: queso parmesano, pan rallado y un chorrito de aceite. Revolver y rellenar los tomates. Volver a colocar al fuego hasta que se derrita y gratine por arriba.

¿Se te hizo agua la boca? Con todas estas ideas, ya puedes invitar a tus amigos a una parrillada de vegetales y ¡comer mejor que nunca!

