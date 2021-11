Vehículo casi cae al vacío en el Puente Sobre el Lago de Maracaibo, VIDEO

En un aparatoso accidente, las barandas fueron el último recurso para evitar que un vehículo cayera al vació.

En horas de la mañana de este martes 23 de noviembre, usuarios de las redes reportaron un fuerte accidente de transito en las vías del Puente Sobre el Lago.

El comunicador social Jhorman Cruz, a través de su cuenta de Twitter informó que el conductor de un vehículo Malibú marca Chevrolet color blanco, perdió el control y se llevó gran parte de la baranda del coloso zuliano.

Hasta los momentos no se reporta ninguna víctima. Los funcionarios del Cuerpo de Policías del Estado Zulia se apersonaron al lugar para verificar los daños ocasionados.

Acá hay otro video del mismo accidente automovilístico que sucedió hace momentos sobre el Puente sobre el Lago de Maracaibo. pic.twitter.com/IWVh075fgx — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) November 23, 2021

#ÚLTIMAHORA Hace momentos fui notificado sobre un nuevo accidente automovilístico sobre el Puente sobre el Lago de Maracaibo. Un carro Malibú blanco se llevó parte de las barandas del puente, pero no se cayó al agua. No tenemos, por ahora, mayores detalles. pic.twitter.com/esvtqXv4kz — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) November 23, 2021

