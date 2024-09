VenApp lanza nueva Web App para gestión de servicios

La App venezolana con 4.6 millones de usuarios registrados presenta ahora la web para gestión de servicios básicos, recargas y cursos online de manera rápida y sencilla.

A propósito de su participación en la segunda edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven) 2024, la innovadora plataforma tecnológica VenApp, anuncia que ya se encuentra disponible su nueva “Web App”, la cual fue diseñada para ofrecer, la gestión de servicios básicos, recargas y cursos online de manera rápida y sencilla. La misma se lanza como un complemento a la aplicación móvil que opera en el mercado venezolano desde el 2021.

Venapp es la única aplicación en Venezuela donde los ciudadanos han logrado tener comunicación de manera directa con instituciones del gobierno para la atención oportuna de incidencias en las comunidades del país.

En ese sentido, la plataforma ha ido en constante crecimiento convirtiéndose en una poderosa herramienta que ha facilitado la vida a los más de 4.6 millones de usuarios registrados quienes acceden para realizar reportes, hacer compras online o participar en los cursos disponibles.

Dentro de las funcionalidades claves de la versión web se encuentra la opción de crear reportes de servicios a través de la Línea 58. Así como también, recargas a las distintas operadoras, pagos de servicios, una plataforma educativa con cursos que se adaptan a las necesidades de los venezolanos, compra de productos, entretenimiento, entre otros servicios.

Los venezolanos podrán acceder a la web app a través del enlace web.venapp.com, creando nuevas cuentas o con sus correos y contraseñas habituales.

“Hemos escuchado atentamente las solicitudes de nuestros usuarios, quienes deseaban tener acceso a la plataforma desde sus computadoras. Ampliamos nuestra accesibilidad, permitiendo que más venezolanos puedan reportar problemas, ingresar a nuestros servicios educativos, realizar compras y participar en nuestra comunidad desde cualquier dispositivo” destacó Sara Lárez, directora Comercial de VenApp.

Para quienes deseen conocer más, pueden visitar el stand de VenApp en la Fitelven que se desarrolla en las instalaciones del Poliedro de Caracas, donde los visitantes podrán presenciar los avances del sector tecnológico del país.

