VENESTI, la nueva promesa del género urbano, presenta “AMG”

Miami, Florida| 3 de junio del 2022| VENESTI, la nueva gran promesa del género urbano proveniente de Colombia, presenta su más reciente sencillo “AMG”, una canción de liberación que se estrena con su video musical oficial, con una particular estética de fantasía ideada por el mismo intérprete. “AMG” está disponible en todas las plataformas digitales de música, incluyendo su videoclip oficial en YouTube.

Luego de lanzarse oficialmente en la industria musical con su sencillo “Shorty”, VENESTI presenta “AMG”. Esta canción perteneciente al género urbano clásico, fue escrita por su mismo intérprete, con la producción de Camilo Infante Cardona y se estrena bajo el sello discográfico de AP Global.

“Me siento muy agradecido por el momento profesional que ahora mismo estoy viviendo y este es solo el comienzo. Agradecido siempre con el apoyo del público y de los fanáticos de este género, ahora que viene buena música”, afirmó VENESTI.

“AMG” se estrena con su video musical oficial, el cual muestra a un VENESTI fortalecido después de que la chica que él amaba le falló; una traición imperdonable. El cantante se monta en su vehiculo como una metáfora de seguir adelante con su vida, buscando nuevos horizontes, mientras la ex, arrepentida, intenta volver.

La pieza audiovusiual fue escrita por Alejandro Polo, el mismo tiene un concepto surreal, en el cual VENESTI expresa a través de esta propuesta artística sus sentimientos de desamor, exaltando un mundo absurdo expresado por su fantástica imaginación donde enseña la realidad de su inconsciente sobrepasando los límites que le han impuesto a la imaginación.

