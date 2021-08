Venezolana Robeilys Peinado clasifica a la final de salto con garrocha en Tokio2020

Cumpliendo con la marca oficial para clasificar a la final, la venezolana se pone rumbo al medallero olímpico en la especialidad de salto alto en atletismo.

#2Ago | 🇻🇪 La atleta venezolana Robeilys Peinado registró 4.40 metros en la clasificación para salto con garrocha en #Tokyo2020. 🎥: @zatinaibaf

pic.twitter.com/0rZ7j1FwJt — El Diario (@eldiario) August 2, 2021

Venezolana Robeilys Peinado clasifica a la final de salto con garrocha en Tokio2020, VIDEO was last modified: by

En: Deportes