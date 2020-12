Venezolano Bleiquel Colina: Ganó Overall en el Arnold Sport Festival Europe

Venezuela logra una hazaña más en el mundo deportivo a nivel internacional. Bleiquel Colina es el responsable de un nuevo título que, por primera vez, se viene a nuestro país: El Arnold Sport Festival Europe.El evento se realizó en España, específicamente en Santa Susanna, del 10 al 14 de diciembre; cuatro días en los que la disciplina, el optimismo y la perseverancia, le dieron buenos resultados a Bleiquel Colina, sellando un nuevo triunfo a su currículo fitness y, por supuesto, una victoria al país que lo vio nacer y crecer.

-¿Háblanos un poco del Arnold Sport Festival Europe?

Podría decir que el Arnold Classic Europa es la competencia más importante dentro de la International Federation Of Bodybuilding (IFBB) en el mundo. Fue creada por Arnold Schwarzenegger y su socio James J. Lorimer en el año 1989. En 1993 Arnold Classic pasó a formar parte del Arnold Sports Festival; tanto la Expo como el Arnold Classic se han convertido en una celebración mundial a gran escala, con festivales en Asia, África, Brasil y los más importantes del mundo Europa y USA; también se presentan exhibiciones de halterofilia, gimnasia, yoga, artes marciales, esgrima, tiro con arco, entre otras.

El celebrado en la ciudad de Santa Susanna, mejor conocida como la ‘Capital Mundial del Fitness) desde el 10 hasta el 14 de diciembre del 2020 y en el cual logre competir. Considero que fue uno de los eventos más importantes que he estado en toda mi vida, una experiencia mega increíble; súper organizado y donde recibí el cariño y apoyo de muchos venezolanos que hoy día son residentes y nacionales de otros países. La verdad me hicieron sentir en casa, fue una competencia muy dura, donde no tenía ninguna expectativa, solo quería disfrutar el evento; sin embargo, hasta el último momento hice todo lo posible para presentarme en la mejor condición de mi vida.

Me tocó competir contra 14 atletas de países como Francia, Rusia, Bélgica, Alemania, Paraguay, Slovakia, República Checa, Croacia, Suecia y Suiza. Los participantes tenían una condición increíble; lo que sí noté y llegué a este análisis luego de recibir el premio, es que en backstage, antes de salir, varias personas me habían pedido hacerse una foto, en ese momento pensé que quizás era por ser Venezolano, luego comprendí que tal vez ellos me veían tan fuerte como yo a ellos. Cuando eligieron al ganador no me lo esperaba; primero pase a la ronda de 6; allí dije “hicimos podium y ya eso es muy importante” debido a que muy pocos venezolanos han logrado un puesto en esta competencia; en la siguiente ronda comenzaron a premiar, fueron llamando desde el sexto lugar y allí comenzó a surgir un nervio y esperanza dentro de mí. Cuando quedamos tres, la verdad que no lo podía creer, estaba en shock, y al momento de anunciarme como ganador sin duda alguna fue lo más increíble que he vivido en toda mi vida, pegué un brinco inmenso (risas) algo muy emocionante y difícil de asimilar.

Posteriormente me tocó hacer otra ronda, debido a que luego de elegir el ganador de cada categoría, hacen otra competencia entre estos; es decir, entre los campeones, para así elegir al Campeón Overall o campeón absoluto del año; fuimos tres atletas, los otros dos me parece que estaban increíbles; pero la verdad es que uno nunca se ve su cuerpo, o estás tan acostumbrado a verte todos los días que no ves las diferencias, una vez detrás y una vez hecha la presentación fui escoltado por los preparadores del evento hasta un punto donde anunciarían al ganador absoluto; en ese momento escucho decir Bleiquel Colina, pero recuerdo en mi mente que no podía creer nada de lo que estaba pasando y los otros chicos que allí estaban me dicen “Go you are de absolute champion”, recuerdo que salí corriendo por todo el escenario, en un estado de adrenalina pura y mucha felicidad, y es allí en el centro donde el presidente de la International Federation Of Bodybuilding, se acerca con el premio, me lo entrega y dice “Eres el primer venezolano que logra esto, estoy muy orgulloso de ti”, ese considero que es y ha sido el momento más importante de mi vida, y aunque este premio debía de haberlo recibido de la mano del mismo Arnold Schwarzenegger quien no pudo asistir debido a la pandemia pero si realizó una video llamada para disculparse por ello, igual estoy extremadamente feliz y orgulloso del reconocimiento obtenido en este magnífico evento.

-¿Cuánto tiempo de preparación?

Llevo varios años entrenando de manera constante. Desde los 18 sé lo que es ir a un gym para practicar pesas, en ese entonces no me sentía conforme con mi cuerpo, ya que era extremadamente delgado. El año pasado comencé mi primera preparación para una competencia como novato, en El Campeonato Nacional de Venezuela, donde logré ese título y al siguiente día el título de Campeón Nacional Amateur de Venezuela, lo que me permitió recibir los permisos por la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness para representar al país en eventos internacionales; allí mismo decidí ir al Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo, celebrado en la ciudad de Quito, Ecuador, del 5 al 9 de septiembre del año 2019, allí logré el título de Campeón Sudamericano en la Categoría Mens Pysique hasta 1,79; después de eso tenía un viaje de estudios y pasé tres meses con estos compromisos. Para inicios del 2020 comencé una nueva preparación, con una agenda internacional que me llevaría a representar a Venezuela en cinco eventos de esta talla, entre ellos el Mr América, La Diamond Cup de Miami, el Campeonato Sudamericano donde esperaba mantener mi título; Los Campeonatos Centroamericanos y el Arnold Classic Europa. Debido a la pandemia, estos eventos se fueron cancelando, sin embargo, decidí continuar mi preparación en estas circunstancias, hasta esperar encontrar una oportunidad de viajar y competir de nuevo, por lo tanto, fueron unos 11 meses de preparación continua y muy intensa.

¿Qué tanta demanda tiene el atleta, en lo físico y emocional, para poder prepararse para esta clase de competencias?

A nivel físico es extremadamente fuerte; aunque considero que luego que te acostumbras al entrenamiento se vuelve parte de tu vida y rutina diaria, de hecho hoy día podría decir que me siento muy incómodo cuando pasó una semana sin entrenar, ya es algo que es un hábito, tan importante como lavarme los dientes al despertar.

En lo emocional si creo es la parte más fuerte; y por la que considero que muchas personas no logran aguantar estos procesos, someterse a dietas estrictas, donde eliminas por completo el azúcar, bajas los carbohidratos de manera progresiva que incluso algunos días no ingieres nada, eliminar todas esas bebidas y alimentos que de alguna manera son tóxicos, si creo que puede ser lo más difícil, por eso considero que eso es un deporte de salud. Lo que pasa es que muchas personas no logran comprender, pero es el proceso en el cual llevas los temas de alimentación a su máxima expresión de cuidado extremo, para poder lograr esa perfección en cada detalle de tu cuerpo y eso quizás si es lo más difícil, ya que los alimentos para muchas personas son como una droga y considero que hay quienes ven imposible dejar de consumir dulces o azúcar por ejemplo…