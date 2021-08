Venezolano Daniel Brito, sufre convulsiones en el campo de juego y es operado de emergencia, VIDEO

El prospecto venezolano de los Phillies de Philadelphia, Daniel Brito, que este sábado colapsó durante un encuentro en Triple A y fue llevado de urgencia al hospital, fue operado de emergencia en un intento de salvarle la vida.

El espeluznante episodio se mantiene oculto detrás de un velo de misterio: aún no es público lo que ocurrió con Brito.

Mientras hay alegría en las olimpiadas, por el otro lado en el béisbol hay tragedia. Se trata del prospecto vzlano de los Phillies de Philadelphia Daniel Brito, dónde convulsionó en plena cancha de juego. Según DERRAME CEREBRAL y está en terapia intensivapic.twitter.com/oGTS2AwTA1 — ✍🏽☕🛫𝕴𝖇𝖗𝖆𝖍𝖎𝖒 𝕸.🛬🥃✨ (@Ibra_gf) August 2, 2021

Brito permaneció en el suelo durante aproximadamente 20 minutos y un paramédico le administró oxígeno antes de que llegara una ambulancia y lo trasladaran al Strong Memorial Hospital. Una fuente escuchó que el lado izquierdo del cuerpo de Brito estaba entumecido, aunque no se anunció nada concluyente sobre su condición.

El antesalista de los Iron Pigs, Daniel Brito, aparentemente sufrió algún tipo de convulsión y estuvo a punto de caer al césped antes de que el manager de los Red Wings, Matt LeCroy, quien estaba entrenando en el área de la tercera base, lo atrapara. El gerente de Iron Pigs, Gary Jones, corrió hacia el campo y ambos pudieron guiar a Brito al suelo.

Los Filis de Filadelfia, el club matriz de Lehigh Valley, confirmaron en un comunicado del equipo el sábado por la noche que Brito se estaba sometiendo a una cirugía, pero no especificó para qué ni cuál era su condición. No hubo más información disponible el domingo.

En: Noticias de Estados Unidos