Repite en la concurrida y competitiva clase Trial2

VENEZOLANO DAVID AVENDAÑO ARRANCA EN EL MUNDIAL DE TRIAL

Este sábado y domingo el motociclista venezolano David Avendaño comenzará su participación en el Campeonato Mundial de Trial en la categoría Trial2, competencia que se disputará en la localidad italiana de Tolmezzo, en la región del Friuli, al noreste de la península.

David Alejandro Avendaño estará en acción al manillar de una moto TRRS y llevará el dorsal número 227, clase Trial2 que cuenta hasta con 35 inscritos, siendo la división más concurrida del certamen y en la que verán acción especialistas de doce naciones. Será la tercera temporada de Avendaño en el certamen mundialista, debut que completó en 2019 en Japón, carrera que en la presente edición fue cancelada debido a la pandemia, así como la de República Checa.

El prospecto venezolano de 20 años de edad se inició en el trial cuando era apenas un niño de 4 años, cumplió la primera etapa de su formación en los escenarios nacionales guiado de la mano de su padre, el abogado y también piloto de trial Alejandro Avendaño; en 2013 se trasladó a España, específicamente a la región catalana donde se concentra el desarrollo de esta modalidad y en las últimas campañas ha participado con regularidad en los certámenes de España, Cataluña, Estados Unidos y en el Mundial en la categoría Trial2.

“Este fin de semana empieza el campeonato del mundo de trial en Italia – comentó David Avendaño – llevaba esperando este momento casi 6 meses ya que nos habían cancelado las primeras pruebas del año por el COVID. Tenía muchas ganas de este momento para demostrar todo lo que he aprendido en el invierno, tanto de nivel sobre la moto como en el tema mental, así que me siento más que listo para volver a darlo todo este año y dejar mi nombre y el de Venezuela lo más alto posible!”.

En la temporada 2020 el campeón de la categoría TR2 fue el italiano Matteo Grattarolla, integrante del equipo oficial Beta, al contabilizar 149 puntos, segunda plaza que correspondió al francés Alexandre Ferrer con 97, uno más que que el británico Toby Martyn, ambos sobre máquinas TRRS. Se disputaron apenas cuatro fechas dobles de un calendario reducido debido a la pandemia mundial. David Avendaño no pudo sumar puntos en ninguna de las fechas en las que manejó una moto TRRS.

El calendario 2021 cuenta con cinco fechas, cuatro de ellas en el formato de doble jornada. La clase Trial2 acompaña a la estelar TrialGP en la que participan los doce mejores especialistas del planeta, entre ellos Toni Bou, quien acumula 28 títulos mundiales entre el trial al aire libre y el indoor o bajo techo. De igual manera, la clase mayor registrará la participación por vigésima sexta temporada consecutiva del japonés Takahisa Fujinami, de 41 años, quien como Bou, es integrante del equipo oficial Honda HRC Montesa. Se registrará además el regreso de la legendaria Laia Sanz al certamen femenino, división en la que llegó a facturar hasta 13 títulos mundiales.

Tanto el sábado como el domingo el recorrido friulano de Tolmezzo contará con 12 zonas a recorrerse en dos vueltas, con un tiempo máximo para la primera de dos horas y media, seguido de 15 minutos de descanso para reabastecerse, mientras la segunda se cumplirá con un tiempo límite de una hora y 45 minutos.

Calendario del Mundial de Trial 2021

12-13 junio 2021. Italia. FMI. (Doble jornada)

02-04 julio 2021. Francia. FFM. (Doble jornada)

20-22 agosto 2021. Andorra. FMA. (Doble jornada)

28-29 agosto 2021. Francia. FFM.

08-10 octubre 2021. Gran Bretaña. ACU. (Doble jornada)

