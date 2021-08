Venezolano Keydomar Vallenilla se alza con medalla de plata en Tokyo 2020. El venezolano Keydomar Vallenilla se llevó la medalla de plata en la categoría de 96 kg del levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Así fue su desempeño en la competencia:

Arranque

1er Hombre levantando pesas 172 kg : logrado

2do Hombre levantando pesas175 kg : logrado

3er Hombre levantando pesas 177 Kg: logrado

Envión

1er Hombre levantando pesas 210 kg : logrado

2do Hombre levantando pesas215 kg : falló

3er Hombre levantando pesas 216 kg : según los «jueces» falló

Total obtenido : 387 kg

Vallenilla levantó un total de 387 kg, 177 kg correspondiente a la arrancada y 210 kg en la modalidad de cargada y jerk.

El criollo inició su participación con 172 kg, levantando 175 en su segundo intento y 177 en su tercera oportunidad.

Por su parte, en la cargada y jerk puso sobre su cabeza los 210 kg en su primer intento y falló el segundo de 215, mientras que la tercera oportunidad de 216 kg fue invalidada por el jurado.

A pesar de esto, el tercer intentó fue peleado por los entrenadores y tuvo que ser nuevamente revisado por los jueces, pero no se revirtió la decisión.

La presea de oro y el récord olímpico se la llevó el catarí Fares Elbkh con 402 kg en total (177 kg y 225 kg) y el bronce fue para el georgiano Anton Pliesnoi que totalizó 387, al igual que Vallenilla.

La plata fue para el venezolano debido a que Pliesnoi levantó el 210 kg en su tercer intento, mientras que el criollo lo logró en su primera oportunidad.

Es la segunda medalla de Venezuela en Tokio 2020, tras la plata conseguida por Julio Mayora en la categoría de 76 kg en la halterofilia el pasado miércoles.

