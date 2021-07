Venezolano Ronald Acuña Jr. fuera de la temporada MLB 2021 por Lesión

El venezolano Ronald Acuña Jr. se perderá el resto de la temporada 2021 de la MLB tras lesionarse la rodilla derecha en el encuentro entre Bravos de Atlanta y Marlins de Miami.

El muchacho de La Sabana se sometió a una resonancia mágnetica y se confirmó el rompimiento total del ligamento cruzado anterior, informó el conjunto de Atlanta, que también indicó que Acuña tendrá que pasar por operarse su rodilla y le dirá adiós a la temporada.

El varguense saltó después de perseguir un batazo hasta la franja de advertencia en el jardín derecho, pero no pudo atraparlo y cayó de forma estrepitosa. Tropezó, golpeó la pared del jardín y se derrumbó sobre la pista de advertencia.

«El Abusador», como también le dicen, salió entre lágrimas del juego en la quinta entrada después de intentar atrapar un batazo del bate de Jazz Chisholm Jr., quien terminó anotando con un jonrón dentro del parque en la jugada.

Ronald Acuña Jr. terminó la campaña con una línea ofensiva .283/.394/.596/.990, con 24 jonrones, 52 impulsadas, 16 bases robadas. El venezolano, de 23 años, tiene opciones a ganar el MVP de la Liga Nacional de la MLB.

