Venezolanos necesitarán una visa para viajar a Aruba, Bonaire y Curazao

La embajada del Reino de los Países Bajos en Venezuela informó los requisitos que necesitan los venezolanos para poder sacarse la visa y viajar a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao (ABC) desde la nación suramericana.

En ese sentido, indicó en su cuenta en la red social Twitter que la visa les permitirá una estadía máxima de 90 días.

Precisó que no necesitará visado la persona que tenga la nacionalidad y un pasaporte vigente de naciones como Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Austria, Australia, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bosnia Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Ciudad del Vaticano, Colombia y Corea del Sur.

Igualmente de Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana (sí existe obligación de visado para San Martín), Honduras, Hong Kong – titulares de pasaportes británicos para ciudadanos de ultramar (overseas), Hong Kong – titulares de pasaportes para Región Administrativa Especial y Hungría.

También de Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica (solo para Curazao – existe obligación de visado para Aruba, San Martín y las entidades públicas holandesas), Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao – titulares de pasaportes para Región Administrativa Especial, Macedonia, Malasia, Malta, Mauricio, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Nicaragua, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino y Serbia. Y de Seychelles, Singapur, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suecia, Suiza, Surinam, Taiwán -solo pasaportes con número de identificación, Trinidad y Tobago, Ucrania- tienen pasaporte biométrico y Uruguay.

