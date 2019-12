Venezuela 2019: Unas Navidades a Oscuras, Sin Agua, Sin Comida, Sin Efectivo, Dolarizados y Sin Gasolina. La crisis venezolana se ha incrementado en varios millones en los últimos tiempos, con casi dos décadas de detrimento den los servicios públicos, sumado a la hiperinflación que ya va para tres años, algo inconcebible en ningún lugar del mundo, los habitantes del otrora país rico en petróleo y tantos otros recursos naturales renovables o no, se ven cada día «contra la espada y la pared», en el entredicho de emigrar o morir de mengua en este desolado «ex-pais», expresión acuñada por el Prof. Agustín Blanco Muñoz en sus relatos de la decadencia de la sociedad venezolana.

Navidades a Oscuras..La crisis eléctrica de más de una década

La crisis eléctrica venezolana no es nueva, en 1998, el sistema eléctrico abastecía en un 100% a todo el país, llegado 2010, el difunto Hugo Chávez declaró la «emergencia eléctrica«, ¿Qué pasó desde el 98 al 2010, que se tuvo que tomar esa medida?.. Inicialmente se le achacó la culpa al «Fenómeno El Niño», el cual es cíclico, por lo que antes del 98 ya había sucedido, y en la práctica la excusa se caía sola, pero el más allá del problema energético del país potencia en petróleo.. es la desinversión que atravesó durante ese período, las expropiaciones, la salida del país de las empresas especializadas en la instalación y mantenimiento de las grandes obras de electrificación y sustitución de las mismas por empresas de maletín o simplemente por ninguna, entre otras situaciones que son historia viva, no hay que echar cuentos a lo que todos sabemos.

La falta de agua potable, un negocio de décadas

Antes de la llegada del Chavismo, ya las hidrológicas y sus círculos de «negociantes» controlaban las válvulas en las ciudades y las flotas de camiones, el caso de la ciudad de Maracaibo además de patético y el vivo ejemplo de esta situación, con el tiempo los mismos usuarios a través de las redes sociales pudieron denunciar la situación del cierre de válvulas donde existe aducciones para que las flotas de camiones de agua lleguen a cobrar desde «$60 en adelante por viaje«, en la actualidad la ciudad de Maracaibo casi no dispone de agua para sus habitantes, teniendo aducciones y los embalses que la surten están full, misteriosa situación que ha traspasado la 4ta para llegar a la 5ta y tal vez llegue a la 6ta, debido a la desidia reinante.

Otro caso, y tal vez, el más macabro de todos es la situación de las aguas en la ciudad de valencia y poblaciones vecinas, la misma llega en forma de barro fétido, algunos les han hecho análisis y contiene desde metales pesados hasta heces de humanos.

La dolarización de facto, un caldo de cultivo para especuladores y usureros.

Hasta que las perversiones comenzaron a hacerse visibles en medio del control de cambio y los deseados dólares preferenciales que supuestamente se otorgaban para traer alimentos y medicinas al país, así como insumos y materias primas, poco a poco salieron a la luz las verdaderas «inversiones» de quienes desfalcaron el control cambiario venezolano, el más reciente ejemplo fue un decomiso de 600 motos chinas en un galpón en Maracaibo, compradas con dólares preferenciales y dejadas «enfriando» por alguna oscura razón.

Ahora, bien, el gobierno retiró el control de cambio, y despenalizó las operaciones con divisas y publicación de los indicadores de las monedas extranjeras, a su vez que desaparecieron los dólares preferenciales para entres privados, solo han quedado para el gobierno; luego abre el camino a una dolarización al permitir el intercambio de monedas entre privados dentro del país a través de la banca, todo esto tiene sus puntos positivos, salvo que los usureros y especuladores hacen «su agosto» con el usuario final que es el maltratado bolsillo del venezolano, casi cualquier producto importado que entra a Venezuela se vende por 5, 10 y hasta 20 veces su valor, lo hemos visto en los supermercados no en los buhoneros, la liberación de precios y desmontaje del control de cambio no ha surtido efecto en la especulación e inflación que finalmente ha ido inducida pero por quienes colocan precios obscenos a los productos.

Aun cuando el precio de la moneda extranjera de referencia baja los productos siguen subiendo y nadie le pone coto a esta situación que atenta contra la vida de las personas..

¿Sería mucho pedirle tanto al gobierno cómo a la oposición que desistieran de sus posiciones políticas por un momento y que entablaran un acuerdo que permita atender de VERDAD las prioridades de la república y sus ciudadanos?

Tengan una Feliz Navidad estén donde estén amigos lectores.

Redacción NotiActual

Venezuela 2019: Unas Navidades a Oscuras, Sin Agua, Sin Comida, Sin Efectivo, Dolarizados y Sin Gasolina was last modified: by

En : Opinión