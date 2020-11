VENEZUELA: 8 muertos dejó volcamiento e incendio de un autobus en Coro

Un domingo lleno de dolor se vive en Coro, donde ocho muertos fue el resultado del choque de una buseta contra un poste. Lamentablemente, la unidad posteriormente volcó y se incendió en su totalidad.

El trágico accidente ocurrió la mañana de este 22 de noviembre en la variante Norte de Coro, municipio Miranda, reseña Notifalcón.

De manera extraoficial se infoma que «el chofer perdió el control de la unidad e impactó contra un poste de alumbrado público».

En : Noticias Nacionales