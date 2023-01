Venezuela anuncia adecuación de todos sus puertos para recibir cruceros turísticos.

El Gobierno nacional adecuará varios de sus puertos marítimos para la llegada de cruceros internacionales al país, donde arribó, este martes, el buque Amadea, la primera embarcación turística de este tipo procedente de Europa en 15 años, con casi 500 pasajeros a bordo, informó el ministro de Turismo, Alí Padrón.

«Queremos poner a la disposición otros puertos para la llegada de cruceros. Se sabe que hay que tener allí unos elementos técnicos importantes que hay que ir solventando y estamos ya trabajando en ello», dijo.

El funcionario abordó este tema con el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, y la presidenta de la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Érika Vírgüez.

En un contacto telefónico con VTV, señaló que el Gobierno espera que este año «se reactive, de manera absoluta, el turismo de cruceros».

La mañana de este martes, el buque Amadea, con bandera de Bahamas, arribó al puerto internacional El Guamache, en la turística isla de Margarita, con 498 turistas europeos, principalmente de Alemania.

«Hoy fue un primer hito importante. Teníamos ya varios años que no venían los cruceros a Venezuela, se habían ido como parte de la campaña internacional contra Venezuela», aseguró Padrón, quien agregó que el Ejecutivo trabajará «muy duro» con touroperadores alemanes para retomar «el turismo de cruceros».

El sector turismo privado, que celebró la llegada del Amadea, dijo a medios locales que espera que otras líneas internacionales de cruceros empiecen a incluir al país caribeño en sus destinos.