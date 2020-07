VENEZUELA: CNE convocó elecciones parlamentarias para el 6 de Diciembre de 2020

CNE convocó elecciones parlamentarias para el 6 de Diciembre de 2020. Las elecciones para escoger a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional (AN) se realizarán el próximo 6 de diciembre, informó este miércoles 1 de julio la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo Izaguirre.

“Se convoca a todo el país para el día 6 de diciembre del año 2020 al proceso electoral destinado a elegir la Asamblea Nacional para el período comprendido del 2021 al 2026. Estamos obligados constitucionalmente a realizar las elecciones. El 52% de los diputados será elegido de manera proporcional y un 48% de formal nominal”, manifestó Alfonzo, desde la sede del ente.

Detalló que la jornada de registro electoral arrancará el 13 de julio y se extenderá hasta el día 26 de julio. Mientras que la selección de los integrantes de organismos electorales subalternos se hará el 23 de este mes.

Informó que la presentación de las postulaciones arrancará el 10 de agosto y finalizará el 19 de ese mes