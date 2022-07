Venezuela: Curso de mejoramiento genético del maíz pretende fortalecer capacidades productivas

CARACAS, VENEZUELA.-

Con la finalidad de fortalecer e impulsar el desarrollo de cultivares de maíz en Venezuela, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, junto a varias organizaciones nacionales ofrecerá esta formación en un rubro considerado estratégico para el país.

El curso denominado: “Mejoramiento Genético de Maíz”, es producto de una coordinación conjunta entre FAO, la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (CODECYT), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y tecnología, la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Fundación para la Investigación Agrícola Danac.

“Todo comienza con una semilla, es el principio del sustento humano y son de importancia vital para este país. Es un esfuerzo conjunto de alianzas públicas y privadas para el mejoramiento genético de las semillas y para fortalecer los cultivares de maíz”, señaló Alexis Bonte, Representante de FAO en Venezuela al dar inicio a la jornada.

Al referirse a la enseñanza por medios digitales, Alexis Bonte añadió que “el campus virtual de la UCV, es una herramienta que facilitará la diseminar conocimientos y sienta un precedente para transmitir a la juventud la experiencia y los conocimientos sobre las semillas de maíz”.

Por su parte, Manuel Ávila, Gerente de Investigaciones de la Fundación Danac, indicó que “el mejoramiento genético del maíz, por medio de cultivares adaptados a las condiciones del país, apunta al logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, específicamente nos referimos a los objetivos Hambre Cero (02); Acción por el clima (13) y Alianzas para lograr Objetivos (17)”.

Importancia nacional

El mejoramiento genético del maíz es un tema de gran demanda para los productores nacionales que cultivan y cosechan un rubro que forma parte indivisible de la cultura alimentaria de los venezolanos.

Dirigido a: estudiantes del agro, técnicos y profesionales de instituciones públicas y privadas asociados a los programas de mejoramiento genético y producción de semilla de maíz. Este curso tiene como objetivo potenciar las habilidades y capacidades nacionales.

Iniciará el día 15 de julio de 2022, y tendrá una duración de 9 semanas, en las que se impartirán 7 módulos por parte de 21 facilitadores (nacionales e internacionales).

Entre las instituciones participantes se encuentran Fundación DANAC, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA), Empresa Semillas Híbridas C.A. (SEHIVECA), Comisión Nacional de Semillas (CONASEM), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Facultad de Agronomía de la UCV, Empresa Distribución y Producción Agropecuaria C.A. (DIPROAGRO), y el Centro Internacional de Mejoramiento en Maíz y Trigo (CIMMYT).

Semillas de alta calidad

Para FAO, las semillas son la base principal del sustento humano. Son las depositarias del potencial genético de la diversidad agrícola, resultante de la mejora continua y la selección a través del tiempo.

La mejora de los cultivos y el suministro de semillas de alta calidad, son necesarios para garantizar una mejor producción agrícola y satisfacer los crecientes desafíos ambientales. Por lo tanto, la seguridad alimentaria depende de la seguridad de las semillas de las comunidades agrícolas.

Este curso se diseñó para fortalecer los programas nacionales de mejoramiento de maíz y crear nuevas capacidades técnicas para abordar comunidades de agricultores familiares. Por tanto, esta actividad está alineada con el decreto del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar período 2019-2028, promulgado con el objetivo de reconocer la importancia de los agricultores familiares y potenciarlos como agentes clave de cambio en la transformación de los sistemas alimentarios, haciéndolos más eficientes y sostenibles.