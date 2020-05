Venezuela el Día Mundial de la Lengua Portuguesa con Liliana De Faría y sus músicos

Este año se conmemora por primera vez esta declaratoria de la Unesco que reconoció el portugués como una lengua global, con más de 265 millones de hablantes esparcidos por el mundo

El 5 de mayo de este 2020 se celebrará por primera vez el Día Mundial de la Lengua Portuguesa y Venezuela se unirá a la conmemoración con el concierto “Da minha língua vê-se o Mar” (“Desde mi idioma se ve el Mar”), a cargo de la cantante luso descendiente Liliana De Faría y sus músicos. Esta intérprete se ha destacado como embajadora del fado, la expresión más conocida a escala internacional de la música portuguesa.

La actividad, que se inscribe en la agenda de eventos para conmemorar el Mes de Europa, es organizada por la Embajada de Portugal en Caracas, el Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, en colaboración con el Correio da Venezuela, la Fundación Instituto Portugués de Cultura y la Asociación Venezolana para la Enseñanza de la Lengua Portuguesa (AVELP).

El concierto de Liliana De Faría y sus músicos será el 5 de mayo, a las 6:00 pm (hora de Caracas), y se transmitirá por el Instagram Live @correiodvzla, Facebook y YouTube Correio da Venezuela, esto debido a las medidas de cuarentena social establecidas en el país para evitar la propagación del Covid-19.

El coordinador de la Enseñanza de la Lengua Portuguesa del Instituto Camões, el profesor Rainer Sousa, recalcó que “esta celebración del 5 de mayo, como Día Mundial de la Lengua Portuguesa, es especial porque es el primer año que lo celebramos fuera de la Comunidad de Países Lusófonos. Esta efeméride fue proclamada el año pasado por la Unesco, reconociendo de esa manera el portugués como una de las lenguas globales de nuestra época”.

“En Venezuela no queríamos pasar por alto esta fecha, a pesar de las limitaciones que tenemos, impuestas por el confinamiento social. Y decidimos promover un acto musical, un concierto que se llama «Desde mi idioma se ve el mar», realzando una vez más el portugués como idioma que une a distintos pueblos, en distintos territorios, unidos por un mar que hace siglos eran las vías de comunicación usadas en el esparcimiento de la portugalidad en el mundo”, resaltó.

POR EL GLOBO TERRÁQUEO

De acuerdo con el profesor Sousa, el portugués es el cuarto idioma más hablado en el mundo, con comunidades de hablantes esparcidas por los cinco continentes, que expresan la cultura, la identidad y los valores de todo un pueblo.

El Día Mundial de la Lengua Portuguesa coincide con la fecha fijada por el Consejo de Ministros de la Comunidad de Países de Habla Portuguesa (CPLP) en una resolución del año 2009, que instituyó el 5 de mayo como Día de la Lengua en la CPLP.

En su declaratoria del año pasado, la Unesco recordó que el portugués es la lengua de nueve de sus Estados Miembros, con más de 265 millones de hablantes, siendo el idioma más utilizado del hemisferio sur. Además, según el Instituto Camões, el portugués es el “tercer idioma” más empleado en Facebook.

EN VENEZUELA

Rainer Sousa dijo que, en Venezuela, en los últimos años ha aumentado el interés por el idioma portugués, con escuelas interesadas en incluir esta lengua en su plan de estudios. “Hay en este momento cerca 4.000 jóvenes venezolanos que estudian portugués en establecimientos de enseñanza. Estoy seguro que, en el futuro, el número seguirá creciendo. Eso sin hablar de la numerosa comunidad de portugueses que vive aquí, que son embajadores de su cultura e idioma”.

En Caracas, Valencia, Maracay y otras ciudades hay varias asociaciones luso venezolanas donde descendientes sin conexión con Portugal y demás personas interesadas pueden aprender el idioma.

El portugués “es lingüísticamente cercano al castellano y eso motiva su aprendizaje por parte de los hispanohablantes. La influencia portuguesa en Venezuela es notable y la cercanía con Brasil es una realidad que es percibida por los venezolanos y que los motiva a aprender este idioma”, puntualizó Sousa.

La preservación y promoción portugués como lengua de la humanidad permite atesorar también sus más bellas expresiones literarias y artísticas, enriquecidas por la diversidad propia de las comunidades que han heredado un hermoso patrimonio identitario con raíces en el latín, el griego, el árabe y muchas lenguas europeas que tuvieron como punto de ebullición territorial a Portugal, para luego izar velas, navegar e impregnar al mundo con sus letras y cadencias.

Para celebrar y enaltecer ese viaje por los mares de la lengua portuguesa, Liliana De Faría y sus músicos interpretarán las más bellas poesías y su musicalidad, bajo el nombre “Da minha lingua vê-se o Mar” (“Desde mi idioma se ve el Mar”) este 5 de mayo, a las 6:00 pm (hora de Caracas), por el Instagram Live @correiodvzla, Facebook y YouTube Correio da Venezuela.

Venezuela el Día Mundial de la Lengua Portuguesa con Liliana De Faría y sus músicos was last modified: by

En : Notas de Prensa